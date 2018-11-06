Московский патриархат выступил с новыми обвинениями в сторону Варфоломея

Действия Вселенского патриарха Варфоломея в отношении Украины наталкивают на подозрения в его ангажированности со стороны "сильных мира сего".

Об этом сообщает orthodoxia.info со ссылкой на представителя Киевского митрополита МП Онуфрия архиепископ Нежинский Климент.

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Глава пресс-службы сказал, что речь идет об ангажированности "со стороны сильных мира сего", однако не смог объяснить, кого именно имеет в виду.

Эта позиция Константинопольской патриархии ставит ее вне канонического поля и понятной всей православной ойкумены принципов православной жизни. Сегодня почти все поместные церкви видят в лице Константинопольской патриархии потенциальную угрозу спонтанной агрессии, посягательств на церковную территорию без какого-либо объяснения и братского обсуждения,

– рассказал Климент.

Он также в очередной раз назвал создание Единой поместной церкви расколом и обвинил в этом Варфоломея и Филарета.

"Причина "церковного раскола" в Украине, который возник почти 30 лет назад – личные амбиции Филарета, который не стал московским патриархом. Причина всех современных проблем – личные амбиции патриарха Варфоломея", – добавил спикер Онуфрия.

Напомним, 11 октября синод Вселенского патриархата в Стамбуле принял решение о предоставлении Томоса об автокефалии Украинской православной церкви. На заседании Синода также было принято решение о снятии анафемы с партриарха УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария и признание их каноническими.



После этого Русская православная церковь в Минске собрала Синод, по итогам которого объявили о прекращении евхаристического общения с Константинопольской церковью. Впоследствии Вселенский патриарх Варфоломей прокомментировал реакцию Русской православной церкви на решение Синода предоставить автокефалию Украинской православной церкви. Он заявил, что россияне не имеют выбора и им придется согласиться с решениями Константинополя.

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