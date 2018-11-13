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      "Втянуть в политические игры": в УПЦ МП сделали новое заявление по автокефалии

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      "Втянуть в политические игры": в УПЦ МП сделали новое заявление по автокефалии
      / Фото из открытых источников

      Священнослужители УПЦ МП считают, что церковь в Украине хотят превратить в политический инструмент. Целью таких действий якобы является достижение конкретных целей в политических играх.

      Об этом заявил глава Украинской православной церкви Московского патриархата Онуфрий во время заседания Священного Синода УПЦ.

      Читайте также: "Это важное событие": в УПЦ КП прокомментировали встречу Порошенко и епископов УПЦ МП

      Глава УПЦ МП подчеркнул, что сейчас церкви необходимо решить "проблему с церковным положением, сложившимся в Украинском государстве".

      Множество событий сегодня вокруг церкви развивается. Церковь пытаются втянуть в политические игры. Церковь хотят превратить в политический инструмент, с помощью которого можно было бы достичь каких-то своих земных целей,
      — заявил Онуфрий.

      Митрополит подчеркнул, что, несмотря на все, основной целью для церкви является "сохранение чистоты православной веры".

      Напомним, ранее 24 канал сообщал, что представители Украинской православной церкви Московского патриархата планируют 13 ноября встретиться с Президентом Петром Порошенко. в УПЦ МП отметили, что участие для архиереев является обязательным.

      11 октября синод Вселенского патриархата в Стамбуле принял решение о предоставлении Томоса об автокефалии Украинской православной церкви. На заседании Синода также было принято решение о снятии анафемы с партриарха УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария и признание их каноническими.

      После этого Русская православная церковь в Минске собрала Синод, по итогам которого объявили о прекращении евхаристического общения с Константинопольской церковью. Впоследствии Вселенский патриарх Варфоломей прокомментировал реакцию Русской православной церкви на решение Синода предоставить автокефалию Украинской православной церкви. Он заявил, что россияне не имеют выбора и им придется согласиться с решениями Константинополя.

      История православной церкви: смотрите видео

       

      Теги: Новости Украины Новости политики УПЦ МП Единая поместная церковь Религия Томос
      Источник: 24 Канал
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