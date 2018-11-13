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      "Втягнути у політичні ігри": в УПЦ МП зробили нову заяву щодо автокефалії

      2057 Читать новость на русском
      Церкву намагаються втягнути в політичні ігри, – УПЦ МП
      Церкву намагаються втягнути в політичні ігри, – УПЦ МП / Фото з відкритих джерел

      Священнослужителі УПЦ МП вважають, що церкву в Україні хочуть перетворити на політичний інструмент. Мета таких дій нібито є досягнення конкретних цілей у політичних іграх.

      Про це заявив глава Української православної церкви Московського патріархату Онуфрій під час засідання Священного Синоду УПЦ.

      Читайте також: "Це важлива подія": в УПЦ КП прокоментували зустріч Порошенка і єпископів УПЦ МП

      Глава УПЦ МП наголосив, що зараз церкві необхідно вирішити "проблему із церковним становищем, що склалося в Українській державі". 

      Безліч подій сьогодні навколо церкви розвивається. Церкву намагаються втягнути в політичні ігри. Церкву хочуть перетворити на політичний інструмент, за допомогою якого можна було б досягти якихось своїх земних цілей,
      — заявив Онуфрій.

      Митрополит наголосив, що попри все основною метою для церкви є "збереження чистоти православної віри".

      Нагадаємо, раніше 24 канал повідомляв, що представники Української православної церкви Московського патріархату планують 13 листопада зустрітися з Президентом Петром Порошенком. в УПЦ МП наголосили, що участь для архієреїв є обов'язковою.

      11 жовтня синод Вселенського патріархату у Стамбулі ухвалив рішення щодо надання Томосу про автокефалію Українській православній церкві. На засіданні Синоду також було ухвалене рішення про зняття анафеми з партріарха УПЦ КП Філарета та предстоятеля Української православної автокефальної церкви Макарія та визнання їх канонічними.

      Після цього Російська православна церква у Мінську зібрала Синод, за підсумками якого оголосила про припинення євхаристійного спілкування з Константинопольською церквою. Згодом Вселенський патріарх Варфоломій прокоментував реакцію Російської православної церкви на рішення Синоду надати автокефалію Українській православній церкві. Він заявив, що росіяни не мають вибору та їм доведеться погодитися з рішеннями Константинополя.

      Історія православної церкви: дивіться відео

       

      Теги: Новини України Новини політики Релігія Єдина помісна церква УПЦ МП Томос
      Джерело: 24 Канал
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