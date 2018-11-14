Стало известно имя митрополита, который не поддержал постановление Синода УПЦ МП

Митрополит Симеон – единственный из 83 участников Собора Украинской православной церкви Московского патриархата не подписал постановление Синода, сообщают источники издания LB.ua.

Речь идет о постановлении Собора епископов УПЦ МП, который состоялся 13 ноября в Киево-Печерской Лавре. Его участники назвали недействительным и неканоническим решение Синода Вселенского патриархата о признании предстоятеля УПЦ КП Филарета и Украинской автокефальной православной церкви Макария каноническими епископами, а также отказались присоединяться к единой церкви, поскольку считают, что автокефалия Украине не нужна.

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Напомним, 13 ноября должна была состояться встреча Порошенко с епископатом УПЦ МП в помещении Национального центра делового и культурного сотрудничества Украинский дом. Однако епископат УПЦ МП в этот день собрался в Киево-Печерской Лавре и провел экстренное заседание синода. По результатам заседания собор епископов УПЦ МП подтвердил свою готовность к встрече с Порошенко, но в церковной территории.



Президент Украины Петр Порошенко после отказа во встрече от архиереев УПЦ МП все же провел переговоры с представителями этой церкви, правда, только с теми, кто поддерживает предоставление Томоса Украины и создание Единой поместной церкви.

Как будут создавать Единую поместную церковь в Украине?

9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланцев патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Экзархи ездили по украинским церквях, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета Украины и было принято разрешение на создание Единой Поместной Церкви. Позже в Киеве проведут объединительный Собор, на котором объявят о создании новой автокефальной Православной церкви и изберут ее предстоятеля. О собрании Собора уже в ближайшее время объявил глава УПЦ КП Филарет.

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