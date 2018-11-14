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      Стало известно имя митрополита, который не поддержал постановление Синода УПЦ МП

      93 Читати новину українською
      Митрополит Симеон
      Митрополит Симеон / www.google.com.ua

      Митрополит Винницкий и Барский Симеон не подписал постановление Собора УПЦ МП. Несмотря на давление, которое оказывали на него другие иерархи, митрополит Симеон объяснил свое решение тем, что не согласен с разрывом евхаристического общения с Константинополем.

      Митрополит Симеон – единственный из 83 участников Собора Украинской православной церкви Московского патриархата не подписал постановление Синода, сообщают источники издания LB.ua.

      Речь идет о постановлении Собора епископов УПЦ МП, который состоялся 13 ноября в Киево-Печерской Лавре. Его участники назвали недействительным и неканоническим решение Синода Вселенского патриархата о признании предстоятеля УПЦ КП Филарета и Украинской автокефальной православной церкви Макария каноническими епископами, а также отказались присоединяться к единой церкви, поскольку считают, что автокефалия Украине не нужна.

      Читайте также: "Российский сценарий сорвано": у Порошенко рассказали детали встречи с представителями УПЦ МП

      Напомним, 13 ноября должна была состояться встреча Порошенко с епископатом УПЦ МП в помещении Национального центра делового и культурного сотрудничества Украинский дом. Однако епископат УПЦ МП в этот день собрался в Киево-Печерской Лавре и провел экстренное заседание синода. По результатам заседания собор епископов УПЦ МП подтвердил свою готовность к встрече с Порошенко, но в церковной территории.

      Президент Украины Петр Порошенко после отказа во встрече от архиереев УПЦ МП все же провел переговоры с представителями этой церкви, правда, только с теми, кто поддерживает предоставление Томоса Украины и создание Единой поместной церкви.

      Как будут создавать Единую поместную церковь в Украине?
      9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланцев патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Экзархи ездили по украинским церквях, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета Украины и было принято разрешение на создание Единой Поместной Церкви. Позже в Киеве проведут объединительный Собор, на котором объявят о создании новой автокефальной Православной церкви и изберут ее предстоятеля. О собрании Собора уже в ближайшее время объявил глава УПЦ КП Филарет.

      Украина стала на шаг ближе к получению Томоса: смотрите видео

      Теги: Новости Украины Единая поместная церковь Томос УПЦ МП Религия Собор
      Источник: 24 Канал
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