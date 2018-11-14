УПЦ МП не сможет сорвать предоставление автокефалии Украине: объяснение религиоведа

Украинская православная церковь Московского патриархата не сможет повлиять на создание Единой поместной церкви в Украине, несмотря на все отчаянные попытки помешать этому процессу.

Об этом рассказал директор департамента по делам религий и национальностей Министерства культуры и религиовед Андрей Юраш, передает "Обозреватель".

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Он отметил, что действия Московского патриархата на соборе епископов 13 ноября были абсолютно прогнозируемыми. В то же время, по мнению религиоведа, этот собор никоим образом не сможет повлиять на ситуацию с получением томоса и провозглашением автокефалии украинской церкви.

"Все понимали, что из тех почти 60 епархиальных архиереев, нескольких десятков викарных, только единицы будут готовы на первоначальном этапе входить в поместную церковь. Мы видели, что после формального отказа большинства епископата общаться с президентом, в Украинском доме была меньшая часть, что поехала и говорила", – напомнил Юраш.

Религиовед отметил, что это только начало процесса.

К большому сожалению, Московский патриархат в Украине и его руководители в России имеют рычаги влияния на этом этапе на свой епископат. Они сделали все, чтобы не допустить их участия во встрече с Президентом. Но, во-первых, глобальные процессы остановить нельзя, во-вторых, будет распространяться процесс присоединения к Единой поместной церкви со стороны отдельных архиереев УПЦ,

– подчеркнул он.

Также Юраш отметил, что создание единой православной церкви в Украине является неотвратимым процессом.

"Условно говоря – я не хочу зимы и снега, хочу, чтобы было лето, но снег приходит независимо от моей воли. Точно так же независимо от воли епископата УПЦ автокефалия будет", – подытожил он.

Напомним, 11 октября синод Вселенского патриархата в Стамбуле принял решение о предоставлении томоса об автокефалии Украинской православной церкви.

После этого Русская православная церковь в Минске собрала Синод, по итогам которого объявили о прекращении евхаристического общения с Константинопольской церковью. Впоследствии Вселенский патриарх Варфоломей прокомментировал реакцию Русской православной церкви на решение Синода предоставить автокефалию Украинской православной церкви. Он заявил, что россияне не имеют выбора и им придется согласиться с решениями Константинополя.

13 ноября должна была состояться встреча Порошенко с епископатом УПЦ МП в помещении Национального центра делового и культурного сотрудничества Украинском доме. Однако епископат УПЦ МП в этот день собрался в Киево-Печерской Лавре и провел экстренное заседание синода. По результатом заседания собор епископов УПЦ МП подтвердил свою готовность к встрече с Порошенко, но на церковной территории. Президент Украины Петр Порошенко после отказа во встрече от архиереев УПЦ МП все же провел переговоры с представителями этой церкви, правда, только с теми, кто поддерживает предоставление томоса Украине и создания Единой поместной церкви.

Как будут создавать Единую поместную церковь в Украине?

9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Экзархи ездили по украинским церквям, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета по Украине и было принято разрешение на создание Единой Поместной Церкви. Позже в Киеве проведут объединительный Собор, на котором объявят о создании новой автокефальной Православной церкви и выберут ее предстоятеля. Собрание Собора уже в ближайшее время объявил глава УПЦ КП Филарет.

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