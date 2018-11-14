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      УПЦ МП не зможе зірвати надання автокефалії Україні: пояснення релігієзнавця

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      УПЦ МП не зможе перешкодити процесу отримання автокефалії Україною
      УПЦ МП не зможе перешкодити процесу отримання автокефалії Україною / Фото з відкритих джерел

      Українська православна церква Московського патріархату не зможе вплинути на створення Єдиної помісної церкви в Україні, незважаючи на всі відчайдушні споби перешкодити цьому процесу.

      Про це розповів директор департаменту у справах релігій та національностей Міністерства культури та релігієзнавець Андрій Юраш, передає "Обозреватель".

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      Він зазначив, що дії Московського патріархату на соборі єпископів 13 листопада були абсолютно прогнозованими. Водночас, на думку релігієзнавця, цей собор жодним чином не зможе вплинути на ситуацію з отриманням Томосу та проголошенням автокефалії української церкви.

      "Всі розуміли, що з тих майже 60 єпархіальних архієреїв, декількох десятків вікарних, лише певні одиниці будуть готові на первинному етапі входити до помісної церкви. Ми бачили, що після формальної відмови більшості єпископату спілкуватися з президентом, в Українському домі була менша частина, що поїхала і говорила", – нагадав Юраш.

      Релігієзнавець відзначив, що це тільки початок процесу.

      На превеликий жаль, Московський патріархат в Україні та його керівники в Росії мають важелі впливу на цьому етапі на свій єпископат. Вони зробили все, щоб не допустити їхньої участі у зустрічі з Президентом. Але, по-перше, глобальні процеси зупинити не можна, по-друге, буде поширюватися процес приєднання до Єдиної помісної церкви з боку окремих архієреїв УПЦ,
      – наголосив він.

      Також, Юраш відзначив, що створення єдиної православної церкви в Україні є невідворотним процесом.

      "Умовно кажучи – я не хочу зими та снігу, хочу, щоб було літо, але сніг приходить незалежно від моєї волі. Точно так само незалежно від волі єпископату УПЦ автокефалія буде", – підсумував він.

      Нагадаємо, 11 жовтня синод Вселенського патріархату у Стамбулі ухвалив рішення щодо надання Томосу про автокефалію Українській православній церкві. 

      Після цього Російська православна церква у Мінську зібрала Синод, за підсумками якого оголосила про припинення євхаристійного спілкування з Константинопольською церквою. Згодом Вселенський патріарх Варфоломій прокоментував реакцію Російської православної церкви на рішення Синоду надати автокефалію Українській православній церкві. Він заявив, що росіяни не мають вибору та їм доведеться погодитися з рішеннями Константинополя.

      13 листопада мала відбутися зустріч Порошенка із єпископатом УПЦ МП у приміщенні Національного центру ділового та культурного співробітництва Український дім. Проте єпископат УПЦ МП цього дня зібрався в Києво-Печерській Лаврі та провів екстренне засідання синоду. За результатом засідання собор єпископів УПЦ МП підтвердив свою готовність до зустрічі з Порошенком, але на церковній території. Президент України Петро Порошенко після відмови у зустрічі від архієреїв УПЦ МП все ж провів перемовини з представниками цієї церкви, щоправда, лише з тими, хто підтримує надання Томосу Україні та створення Єдиної помісної церкви.

      Як створюватимуть Єдину помісну церкву в Україні?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Екзархи їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту Україні й був ухвалений дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви. Пізніше у Києві проведуть об'єднавчий Собор, на якому оголосять про створення нової автокефальної Православної церкви і оберуть її предстоятеля. Про зібрання Собору вже найближчим часом оголосив глава УПЦ КП Філарет.

      Україна стала на крок ближчою до отримання Томосу: дивіться відео

       

      Теги: Новини України Новини політики УПЦ МП Релігія Томос Єдина помісна церква
      Джерело: 24 Канал
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