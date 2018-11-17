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      Предоставление Томоса Украине: кто из мировых лидеров влияет на этот вопрос

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      Предоставление Украине Томосу – это химически чистое поражение Путина, – Ющенко
      Предоставление Украине Томосу – это химически чистое поражение Путина, – Ющенко / Getty Images

      Третий украинский президент Виктор Ющенко утверждает, что на вопрос о Томосе для Украины имеет большое влияние президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. В то же время, отметил он, с другой стороны стоит хозяин Кремля Владимир Путин, который наоборот пытается помешать этому процессу.

      Об этом политик заявил в комментарии "Громадському".

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      "Какова роль президента Турции Эрдогана по предоставлению Томоса? Безусловно, велика. По этическим соображениям, я не могу комментировать это, чтобы просто враги не использовали против нас эти обстоятельства или нюансы. Но могу откровенно сказать, что политическое понимание важности украинского церковного процесса по получению автокефалии, его понимает весь православный мир, я имею в виду, светская сторона. его хорошо понимает президент Эрдоган, и его хорошо понимают в Европе ", – отметил он.

      Также Ющенко прокомментировал роль Путина в этом вопросе.

      Да, я слышал, что Владимир Путин во время встречи уже в последние годы пытался повлиять на Эрдогана, чтобы тот, в свою очередь, оказал влияние на Варфоломея. Думаю, что усилия Путина были всеобъемлющими, чтобы в Украине не была создана Единуя поместная церковь. Убежден, когда в Украине ее все же создадут, это будет самой большой потерей в политике "русского мира" в широком смысле этого слова. Это химически чистая наша победа. Это химически чистое поражение Путина,
      – подытожил Ющенко.

      Напомним, ранее Виктор Ющенко заявлял, что Украина могла получить Томос еще в 2008 году, но тогда на пути этого процесса стал патриарх Русской православной церкви Алексий II.

      Что такое Томос?Уникальный церковный документ. Выпускают его, когда главная церковь хочет предоставить фактическую независимость – автокефалию. Изредка Томос издают по вопросам, которые касаются положений христианского вероучения, чаще всего он касается церковного устройства.

      Как будут создавать Единую поместную церковь в Украине?9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Экзархи ездили по украинским церквям, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета о поездке в Украину и было принято разрешение на создание Единой Поместной Церкви. Позже в Киеве проведут объединительный Собор, на котором объявят о создании новой автокефальной Православной церкви и выберут ее предстоятеля. Собрание Собора уже в ближайшее время объявил глава УПЦ КП Филарет.

      Украина стала на шаг ближе к получению Томоса: смотрите видео

       

      как в украине создають единую поместную церковь: хроника последних событий
      Теги: Новости Украины Новости политики Религия Единая поместная церковь Украина – Россия Новости России Томос Виктор Ющенко Новости Турции Реджеп Эрдоган
      Источник: 24 Канал
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