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      Порошенко і глава УПЦ МП Онуфрій поговорили по телефону: відомі деталі

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      Порошенко і глава УПЦ МП Онуфрій провели телефонну розмову
      Порошенко і глава УПЦ МП Онуфрій провели телефонну розмову / Фото з відкритих джерел

      Президент України Петро Порошенко 13 листопада провів телефонну розмову з главою Української православної церкви Московського патріархату митрополитом Онуфрієм.

      Про це з посиланням на джерело в церковних колах повідомляє УНІАН.

      Читайте також: Українська та російська церкви: хто кому матір і до чого тут Томос

      Розмова між Порошенком та Онуфрієм відбулася після засідання синоду УПЦ МП, на якому єпископи прийняли рішення зустрічатись з Президентом лише на церковній території, і тим самим відхиливши раніше погоджену пропозицію президента провести зустріч в Українському домі.

      Телефонна розмова була "коректною". Під час неї обговорювались питання, пов’язані з процесом надання Вселенським патріархатом Томосу про автокефалію Українській церкві. Зокрема, Порошенко вкотре підтвердив свою готовність до діалогу та заявив, що двері Українського дому для проведення зустрічі відкриті,
      – розповів співрозмовник.

      Після засідання синоду відбувся архієрейський собор УПЦ МП. На ньому були затверджені надіслані з Москви рішення про розірвання євхаристичного спілкування з Константинопольським патріархатом.

      Загалом очікується, що, частина єпископів Московського патріархату все ж візьме участь в майбутньому Об’єднавчому соборі українських православних церков, незважаючи на офіційне рішення собору УПЦ МП про неможливість приєднання до процесу створення  Єдиної помісної української православної церкви.

      Нагадаємо, 11 жовтня синод Вселенського патріархату у Стамбулі ухвалив рішення щодо надання Томосу про автокефалію Українській православній церкві. На засіданні Синоду також було ухвалене рішення про зняття анафеми з партріарха УПЦ КП Філарета та предстоятеля Української православної автокефальної церкви Макарія та визнання їх канонічними.

      Після цього Російська православна церква у Мінську зібрала Синод, за підсумками якого оголосила про припинення євхаристійного спілкування з Константинопольською церквою. Згодом Вселенський патріарх Варфоломій прокоментував реакцію Російської православної церкви на рішення Синоду надати автокефалію Українській православній церкві. Він заявив, що росіяни не мають вибору та їм доведеться погодитися з рішеннями Константинополя.

      Як створюватимуть Єдину помісну церкву в Україні?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Екзархи їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту Україні й був ухвалений дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви. Пізніше у Києві проведуть об'єднавчий Собор, на якому оголосять про створення нової автокефальної Православної церкви і оберуть її предстоятеля. Про зібрання Собору вже найближчим часом оголосив глава УПЦ КП Філарет.

      Україна стала на крок ближчою до отримання Томосу: дивіться відео

       

      Теги: Новини України УПЦ МП Релігія Єдина помісна церква Новини політики Томос Петро Порошенко
      Джерело: 24 Канал
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