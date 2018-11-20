00:31
21 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ИНТЕРПОЛ ОППОЗИЦИОННЫЙ БЛОК ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Путин и бабка. Борьба Хабиба против ночных клубов
      Вєсті Кремля
      20:28, 19 ноября
      Вести. UA. Скрытый пиар Яценюка-хвастуна. Недвижимый Янукович
      Вєсті.UA
      20:13, 19 ноября
      Как врач превратил Львовскую областную больницу в прибыльный семейный бизнес: одиозные схемы
      ЦРУ
      09:00, 16 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Всё. Первые иномарки
      Згадати все
      23:01, 20 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ИНТЕРПОЛ ОППОЗИЦИОННЫЙ БЛОК ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ

      Сколько мирных жителей Донбасса погибло в октябре

      18 Читати новину українською
      Сколько мирных жителей Донбасса погибло в октябре
      Сколько мирных жителей Донбасса погибло в октябре / Иллюстративное фото

      В октябре Управление Верховного комиссара ООН по правам человека зафиксировало 18 жертв среди гражданского населения в зоне боевых действий на Донбассе.

      Об этом сообщает "Громадское" со ссылкой на соответствующий отчет.

      Отметим, что из этих 18 мирных жителей Донбасса 5 человек были убиты, а 13 – ранены.

      Смотрите также: Украинские бойцы достойно победили в бою оккупантов: впечатляющее видео

      "В целом инциденты, связанные с минами и ВПВ (взрывоопасными пережитками войны), привели к 61% жертв", – сообщили в отчете.

      К слову, в течение суток 19 ноября пророссийские боевики 21 раз обстреляли украинских военных на Донбассе. Трое защитников Украины получили ранения.

      Теги: ООН Жертвы Война на Донбассе Новости Украины
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Як Міноборони краде гроші на закупівлях харчування для українських військових: шокуючі цифри
      20 ноября , 23:00 Як Міноборони краде гроші на закупівлях харчування для українських військових: шокуючі цифри
      Віталій Шабунін 56
      Главные новости 20 ноября: Кропивницкая область в Украине и скандал с российской контрабандой
      20 ноября , 22:26 Главные новости 20 ноября: Кропивницкая область в Украине и скандал с российской контрабандой
      225
      "Євробляхери" думають, що обдурили державу – насправді обдурили їх!
      20 ноября , 22:16 "Євробляхери" думають, що обдурили державу – насправді обдурили їх!
      Артем Овдієнко 443
      Международная космическая станция: дни сочтены?
      20 ноября , 22:01 Международная космическая станция: дни сочтены?
      Борис Немировський 210
      Кровные связи: кто из украинских чиновников имеет родственников с документами РФ
      20 ноября , 21:01 Кровные связи: кто из украинских чиновников имеет родственников с документами РФ
      546
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       7 ноября , 15:10
      Чтобы взять ипотеку, официальная зарплата должна составлять несколько тысяч долларов
       12 мая 2013 , 15:17 10
      Украинские каналы теперь можно смотреть в оккупированном Крыму
       17 августа 2017 , 11:58
      Американский гиперкар SSC Tuatara обещает посрамить Koenigsegg и Bugatti
       13 августа , 18:45
      В Германии массово отказываются от дизельных Volkswagen и Audi
       24 сентября , 10:25
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук