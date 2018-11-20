Сколько мирных жителей Донбасса погибло в октябре
В октябре Управление Верховного комиссара ООН по правам человека зафиксировало 18 жертв среди гражданского населения в зоне боевых действий на Донбассе.
Об этом сообщает "Громадское" со ссылкой на соответствующий отчет.
Отметим, что из этих 18 мирных жителей Донбасса 5 человек были убиты, а 13 – ранены.
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"В целом инциденты, связанные с минами и ВПВ (взрывоопасными пережитками войны), привели к 61% жертв", – сообщили в отчете.
К слову, в течение суток 19 ноября пророссийские боевики 21 раз обстреляли украинских военных на Донбассе. Трое защитников Украины получили ранения.
Источник: 24 Канал
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