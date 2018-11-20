Украинские бойцы достойно победили в бою оккупантов: впечатляющее видео

Ночью 20 ноября на окраинах оккупированного Донецка Вооруженные силы Украины приняли бой с террористами и вышли победителями.

Свидетелем этого боя был журналист 24 канала.

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Отметим, что трое украинских защитников ранены. Боевики открывали огонь двадцать один раз, чаще всего стреляют из пулеметов и гранатометов. Горячо было в районе населенного пункта Новотошковское, Крымское, Луганское и Водяное.

Наша позиция очень близка к позициям сепаратистов, а их задача – выбить нас отсюда. Однако у них ничего не получается и никогда не получится, потому что здесь ребята смелые и настоящие украинцы. Если бог с нами, то нам все равно, кто против нас,

– ответил военнослужащий ВСУ Иваныч.

По словам военных, за ночь всегда идут почти все магазины с патронами, которые готовили на бой.

Смотрите впечатляющее видео самых горячих моментов боя

К слову, 19 ноября пророссийские боевики управляемой ракетой сожгли машину ВСУ в Песках. Ракета попала в заднюю часть машины, поэтому ребята успели выбежать, но боевики на этом не успокоились.