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      Украинские бойцы достойно победили в бою оккупантов: впечатляющее видео

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      Украинские бойцы достойно победили в бою оккупантов
      Украинские бойцы достойно победили в бою оккупантов / 24 канал

      Ночью 20 ноября на окраинах оккупированного Донецка Вооруженные силы Украины приняли бой с террористами и вышли победителями.

      Свидетелем этого боя был журналист 24 канала.

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      Отметим, что трое украинских защитников ранены. Боевики открывали огонь двадцать один раз, чаще всего стреляют из пулеметов и гранатометов. Горячо было в районе населенного пункта Новотошковское, Крымское, Луганское и Водяное.

      Наша позиция очень близка к позициям сепаратистов, а их задача – выбить нас отсюда. Однако у них ничего не получается и никогда не получится, потому что здесь ребята смелые и настоящие украинцы. Если бог с нами, то нам все равно, кто против нас,
      – ответил военнослужащий ВСУ Иваныч.

      По словам военных, за ночь всегда идут почти все магазины с патронами, которые готовили на бой.

      Смотрите впечатляющее видео самых горячих моментов боя

      К слову, 19 ноября пророссийские боевики управляемой ракетой сожгли машину ВСУ в Песках. Ракета попала в заднюю часть машины, поэтому ребята успели выбежать, но боевики на этом не успокоились.

      Автор: Евгений Назаренко
      Теги: Новости Украины Вооруженные Силы Украины Война на Донбассе Украина – Россия
      Источник: 24 канал
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