08:35
20 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ СКАНДАЛ С ПРЕМЬЕРОМ ЧЕХИИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Путин и бабка. Борьба Хабиба против ночных клубов
      Вєсті Кремля
      20:28, 19 ноября
      Вести. UA. Скрытый пиар Яценюка-хвастуна. Недвижимый Янукович
      Вєсті.UA
      20:13, 19 ноября
      Как врач превратил Львовскую областную больницу в прибыльный семейный бизнес: одиозные схемы
      ЦРУ
      09:00, 16 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Уравниловка
      Згадати все
      22:29, 16 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ СКАНДАЛ С ПРЕМЬЕРОМ ЧЕХИИ

      "Джавелины" помогли: какое еще оружие США могут предоставить Украине?

      399 Читати новину українською
      США готовы предоставить Украине другое летальное вооружение
      США готовы предоставить Украине другое летальное вооружение / Фото из открытых источников

      "Джавелины" сыграли роль сдерживания врага. Но Украине требуется летальное оружие для сдерживания бронированной техники агрессора.

      Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Михаил Жирохов.

      Читайте также: "Мы сможем вытеснить Россию из Украины": американский сенатор назвал условие

      "Украине нужны, в частности, боевые вертолеты, системы ПВО и военный флот. Самостоятельно в этих направлениях мы не справимся. Наша военная промышленность может производить противотанковые ракеты, танки, стрелковое вооружение. Системы ПВО Украина модернизирует, но это старая советская техника, которая не отвечает современным требованиям. К тому же, боевые вертолеты очень дорогие – около 30-50 миллионов долларов", – замечает Жирохов.

      Кроме того, отмечает эксперт, транспортные вертолеты МИ-8 в Украине модернизируют. А боевые МИ-24 уже исчерпали сроки эксплуатации.

      Боевые американские вертолеты в комплексе с противотанковыми ракетами и высокоточным вооружением – системами "Ольха", "Град", "Ураган" – смогут сдерживать бронированную танковую технику врага. Хотя западные союзники с опаской смотрят на такие большие проекты и хотят их реализовывать после апреля 2019 года. Но переговоры продолжаются,
      – отмечает Михаил Жирохов.

      По его словам, до подписания договоров проводится большая работа. Много меморандумов, согласований на уровне министров, военных. Поэтому раньше весны-лета 2019 года решения о предоставлении Украине летального вооружения не примут. А боевые вертолеты придут к нам через год-два. При этом Жирохов подчеркнул: "Джавелины" несут угрозу психологического характера. На фронте отмечают отвод пророссийскими боевиками танков вглубь на десять-двадцать километров.

      Напомним, как заявил глава МИД Украины Павел Климкин, между Украиной и США продолжаются переговоры относительно поставок новых единиц военной техники. Однако любые детали пока не разглашаются. Как известно, в мае Петр Порошенко сообщил, что Украина впервые провела запуски ракетных комплексов "Джавелин".

      Что такое "Джавелин"?
      Это американский переносной противотанковый ракетный комплекс (ПТРК). Первый серийный ПТРК третьего поколения, которому присущ принцип "выстрелил-забыл" – оператор ракетного комплекса не должен сопровождать и корректировать полет ракеты, пока она приближается к цели. "Джавелин" предназначен для поражения бронетехники, укреплений на земле, а также некоторых летательных объектов, перемещаемых на низкой высоте и скорости – вертолетов или БПЛА. Успешно использовался в Ираке.

      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Новости США Джавелин
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Как очистить поры лица в домашних условиях: эффективные способы
      19 ноября , 11:41 Как очистить поры лица в домашних условиях: эффективные способы
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук