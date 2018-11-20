"Джавелины" помогли: какое еще оружие США могут предоставить Украине?

"Джавелины" сыграли роль сдерживания врага. Но Украине требуется летальное оружие для сдерживания бронированной техники агрессора.

Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Михаил Жирохов.

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"Украине нужны, в частности, боевые вертолеты, системы ПВО и военный флот. Самостоятельно в этих направлениях мы не справимся. Наша военная промышленность может производить противотанковые ракеты, танки, стрелковое вооружение. Системы ПВО Украина модернизирует, но это старая советская техника, которая не отвечает современным требованиям. К тому же, боевые вертолеты очень дорогие – около 30-50 миллионов долларов", – замечает Жирохов.

Кроме того, отмечает эксперт, транспортные вертолеты МИ-8 в Украине модернизируют. А боевые МИ-24 уже исчерпали сроки эксплуатации.

Боевые американские вертолеты в комплексе с противотанковыми ракетами и высокоточным вооружением – системами "Ольха", "Град", "Ураган" – смогут сдерживать бронированную танковую технику врага. Хотя западные союзники с опаской смотрят на такие большие проекты и хотят их реализовывать после апреля 2019 года. Но переговоры продолжаются,

– отмечает Михаил Жирохов.

По его словам, до подписания договоров проводится большая работа. Много меморандумов, согласований на уровне министров, военных. Поэтому раньше весны-лета 2019 года решения о предоставлении Украине летального вооружения не примут. А боевые вертолеты придут к нам через год-два. При этом Жирохов подчеркнул: "Джавелины" несут угрозу психологического характера. На фронте отмечают отвод пророссийскими боевиками танков вглубь на десять-двадцать километров.

Напомним, как заявил глава МИД Украины Павел Климкин, между Украиной и США продолжаются переговоры относительно поставок новых единиц военной техники. Однако любые детали пока не разглашаются. Как известно, в мае Петр Порошенко сообщил, что Украина впервые провела запуски ракетных комплексов "Джавелин".

Что такое "Джавелин"?

Это американский переносной противотанковый ракетный комплекс (ПТРК). Первый серийный ПТРК третьего поколения, которому присущ принцип "выстрелил-забыл" – оператор ракетного комплекса не должен сопровождать и корректировать полет ракеты, пока она приближается к цели. "Джавелин" предназначен для поражения бронетехники, укреплений на земле, а также некоторых летательных объектов, перемещаемых на низкой высоте и скорости – вертолетов или БПЛА. Успешно использовался в Ираке.