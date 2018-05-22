В Украине впервые прошли пуски ракетных комплексов "Джавелин": видео

Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Украина впервые провела пуски ракетных комплексов "Джавелин", которые недавно официальному Киеву предоставили США.

Соответствующее сообщение появился на его странице в Facebook.

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«Сегодня впервые в Украине состоялись пуски ракетных комплексов «Джавелин». Благодаря им боевые возможности ВСУ значительно выросли», – заявил политик.

По его словам, «это очень эффективное оборонительное оружие, которое применяется в случае наступления РФ на позиции украинских войск».

Кроме того, президент обнародовал видео вышеупомянутых ракетных комплексов.

Напомним, 30 апреля стало известно, что США направили в Украину партию ПТРК "Джавелин" (Javelin). Впоследствии эту информацию подтвердил и Президент Украины Петр Порошенко. Уже 2 мая украинские военные приступили от теоретической к практической подготовке расчетов "Джавелин" на базе учебных центров Вооруженных Сил Украины.

По словам специального представителя Государственного департамента США по вопросам Украины Курта Волкера, Украина получит дополнительную партию летального оружия из США, если выполнит ряд требований – в частности, преодолеет коррупцию и примет закон об Антикоррупционном суде.

Что такое "Джавелин"? Это американский переносной противотанковый ракетный комплекс (ПТРК). Первый серийный ПТРК третьего поколения, которому присущ принцип "выстрелил-забыл" – оператор ракетного комплекса не должен сопровождать и корректировать полет ракеты, пока она приближается к цели. "Джавелин" предназначен для поражения бронетехники, укреплений на земле, а также некоторых летательных объектов, перемещающихся на низкой высоте и скорости – вертолетов или БПЛА. Успешно использовался в Ираке.