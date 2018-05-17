Чем опасны "Джавелин" в руках Украины: объяснение аналитика

Вооруженные силы Украины не будут пользоваться "Джавелинами" без крайней необходимости из-за дороговизны их выстрелов.

Такое мнение высказал старший исследователь аналитического центра European Council on Foreign Relations Густав Ґрессель, сообщает "Голос Америки".

По его мнению продажи США "Джавелинов" является оправданным, но и несет в себе потенциальную угрозу.

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Он пояснил, что "Джавелин" принадлежат к последнему поколению управляемых противотанковых ракет на которые США и многие члены НАТО сами полагаются в случае необходимости защититься от возможных действий России.

Если бы "Джавелин" попали в руки России – на поле боя, или благодаря шпионам – это бы нанесло ущерб национальной безопасности США,

– добавил Ґрессель.

Кроме того, он выразил сомнение в способности СБУ обеспечить безопасность "Джавелин" в Украине.

Поэтому исследователь считает, что альтернативой рискованной продаже Украине современных переносных противотанковых комплексов могла быть продажа противотанковых ракет старшего поколения: TOW, HOT, Bill 1, Milan, Dragon.

А вот "Джавелин" Украина могла бы получить позже в качестве вознаграждения за успешную реформу СБУ.

Напомним, 30 апреля стало известно, что США направили в Украину партию ПТРК "Джавелин" (Javelin). Впоследствии эту информацию подтвердил и Президент Украины Петр Порошенко.

Что такое "Джавелин"? Это американский переносной противотанковый ракетный комплекс (ПТРК). Первый серийный ПТРК третьего поколения, которому присущ принцип "выстрелил-забыл" – оператор ракетного комплекса не должен сопровождать и корректировать полет ракеты, пока она приближается к цели. "Джавелин" предназначен для поражения бронетехники, укреплений на земле, а также некоторых летательных объектов, перемещаемых на низкой высоте и скорости – вертолетов или БПЛА. Успешно использовался в Ираке.