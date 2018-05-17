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Чим небезпечні "Джавеліни" в руках України: пояснення аналітика

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"Джавеліни" в Україні / Фото з соцмереж

Збройні сили України не будуть ористуватися "Джавелінами" без крайньої потреби через дорожнечу їхніх пострілів.

Таку думку висловив старший дослідник аналітичного центру European Council on Foreign Relations Ґустав Ґрессель, повідомляє "Голос Америки".

На його думку продаж США "Джавелінів" є виправданим, але і несе у собі потенційну загрозу.

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Він пояснив, що "Джавеліни" належать до останнього покоління керованих протитанкових ракет на які США та багато членів НАТО самі покладаються у випадку необхідності захиститись від можливих дій Росії.

Якби "Джавеліни" потрапили до рук Росії – на полі бою, або завдяки шпигунам – це б завдало шкоди національній безпеці США,
– додав Ґрессель.

Окрім того він висловив сумнів щодо здатності СБУ гарантувати безпеку "Джавелінів" в Україні.

Тому дослідник вважає, що альтернативою ризикованому продажу Україні сучасних переносних протитанкових комплексів міг бути продаж протитанкових ракет старшого покоління: TOW, HOT, Bill 1, Milan, Dragon.

А от "Джавеліни" Україна могла би отримати пізніше в якості винагороди за успішну реформу СБУ.

Нагадаємо, 30 квітня стало відомо, що США направили до України партію ПТРК "Джавелін" (Javelin). Згодом цю інформацію підтвердив і Президент України Петро Порошенко.

Що таке "Джавелін"? Це американський переносний протитанковий ракетний комплекс (ПТРК). Перший серійний ПТРК третього покоління, якому властивий принцип "вистрілив-забув" – оператор ракетного комплексу не має супроводжувати і коригувати політ ракети, поки вона наближається до цілі. "Джавелін" призначений для ураження бронетехніки, укріплень на землі, а також деяких літальних об'єктів, що переміщуються на низькій висоті й швидкості – гелікоптерів або БПЛА. Успішно використовувався в Іраку.

Теги: Новини США Новини України Джавелін
Джерело: 24 Канал
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