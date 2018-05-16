Волкер озвучив умови, за яких Україна отримає додаткові "Джавеліни" від США

Спеціальний представник державного департаменту США з Україною Курт Волкер провів зустріч з представниками українських політичних партій, під час якої обговорили питання надання Україні додаткової партії летальної зброї від США.

Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на джерело в кулуарах парламенту.

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"Представники політичних фракцій, хотіли сказати пару слів подяки і поставити йому питання. Питання стосувалося полонених і "Джавелінів", – зазначило джерело.

Зокрема, на зустрічі Волкер заявив про надання Україні додаткової партії зразків летальної зброї від США. Умовою отримання зброї є прийняття законопроекту про антикорупційний суд.

Хочемо ще більше Джавелінів. Нам сказали "дамо вам більше Джавелінів". Умови: подолання корупції, прийняття закону про антикорупційний суд. Є декілька напрямків для парламенту: по-перше, співпраця з питань безпеки, по-друге, це очищення від корупції,

– розповів один з нардепів.

Нагадаємо, 30 квітня стало відомо, що США направили до України партію ПТРК "Джавелін" (Javelin). Згодом цю інформацію підтвердив і Президент України Петро Порошенко.

Що таке "Джавелін"? Це американський переносний протитанковий ракетний комплекс (ПТРК). Перший серійний ПТРК третього покоління, якому властивий принцип "вистрілив-забув" – оператор ракетного комплексу не має супроводжувати і коригувати політ ракети, поки вона наближається до цілі. "Джавелін" призначений для ураження бронетехніки, укріплень на землі, а також деяких літальних об'єктів, що переміщуються на низькій висоті й швидкості – гелікоптерів або БПЛА. Успішно використовувався в Іраку.