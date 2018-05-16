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Волкер озвучил условия, при которых Украина получит дополнительные "Джавелины" от США

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Волкер рассказал, при каких условиях Украина может получить дополнительные
Волкер рассказал, при каких условиях Украина может получить дополнительные "Джавелины" / Фото из свободных источников

Специальный представитель государственного департамента США с Украиной Курт Волкер провел встречу с представителями украинских политических партий, во время которой обсудили вопрос предоставления Украине дополнительной партии летального оружия от США.

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на источник в кулуарах парламента.

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"Представители политических фракций, хотели сказать пару слов благодарности и задать ему вопросы. Вопрос касался пленных и "Джавелинов", – отметил источник.

В частности, на встрече Волкер заявил о предоставлении Украине дополнительной партии образцов летального оружия от США. Условием получения оружия является принятие законопроекта об антикоррупционном суде.

Хотим еще больше Джавелинов. Нам сказали "дадим вам больше Джавелинов". Условия: преодоление коррупции, принятие закона об антикоррупционном суде. Есть несколько направлений для парламента: во-первых, сотрудничество по вопросам безопасности, во-вторых, это очищение от коррупции,
– рассказал один из нардепов.

Напомним, 30 апреля стало известно, что США направили в Украину партию ПТРК "Джавелин" (Javelin). Впоследствии эту информацию подтвердил и Президент Украины Петр Порошенко.

Что такое "Джавелин"? Это американский переносной противотанковый ракетный комплекс (ПТРК). Первый серийный ПТРК третьего поколения, которому присущ принцип "выстрелил-забыл" – оператор ракетного комплекса не должен сопровождать и корректировать полет ракеты, пока она приближается к цели. "Джавелин" предназначен для поражения бронетехники, укреплений на земле, а также некоторых летательных объектов, перемещаемых на низкой высоте и скорости – вертолетов или БПЛА. Успешно использовался в Ираке.

Теги: Новости Украины Новости политики Новости США Коррупция Курт Волкер Верховная Рада Оружие Антикоррупционный суд Джавелин
Источник: 24 Канал
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