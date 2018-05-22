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В Україні вперше відбулися запуски ракетних комплексів "Джавелін": відео

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В Україні вперше відбулися запуски ракетних комплексів
В Україні вперше відбулися запуски ракетних комплексів "Джавелін", – Порошенко / Соцмережі

Президент України Петро Порошенко повідомив, що Україна вперше провела запуски ракетних комплексів "Джавелін", які нещодавно офіційному Києву надали США.

Відповідний допис зявився на йог сторінці у Facebook.

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"Сьогодні вперше в Україні відбулися пуски ракетних комплексів "Джавелін". Завдяки їм бойові можливості ЗСУ значно зросли", – заявив політик.

За його словами, "це дуже ефективна оборонна зброя, яка застосовується в разі наступу РФ на позиції українських військ".

Крім того, президент оприлюднив відео вищезазначених ракетних комплексів.

Нагадаємо, 30 квітня стало відомо, що США направили до України партію ПТРК "Джавелін" (Javelin). Згодом цю інформацію підтвердив і Президент України Петро Порошенко.  Вже 2 травня українські військові приступили від теоретичної до практичної підготовки розрахунків "Джавелін" на базі навчальних центрів Збройних Сил України. 

За словами спеціального представника Державного департаменту США з питань України Курта Волкера, Україна отримає додаткову партію летальної зброї із США, якщо виконає низку вимог – зокрема, подолає корупцію та ухвалить закон про Антикорупційний суд.

Що таке "Джавелін"? Це американський переносний протитанковий ракетний комплекс (ПТРК). Перший серійний ПТРК третього покоління, якому властивий принцип "вистрілив-забув" – оператор ракетного комплексу не має супроводжувати і коригувати політ ракети, поки вона наближається до цілі. "Джавелін" призначений для ураження бронетехніки, укріплень на землі, а також деяких літальних об'єктів, що переміщуються на низькій висоті й швидкості – гелікоптерів або БПЛА. Успішно використовувався в Іраку.

Теги: Новини України Новини політики Зброя Джавелін Президент України Петро Порошенко
Джерело: 24 Канал
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