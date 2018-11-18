"Мы сможем вытеснить Россию из Украины": американский сенатор назвал условие
В США считают, что Россию можно вытеснить с украинских земель. Однако для этого нужны решимость, концентрация и поддержка со стороны союзников.
Об этом заявил сенатор США Крис Кунс, пишет УНН.
Читайте также: "Мы за ними следим": в США рассказали о контроле над кремлевскими пропагандистами
Так, выступая на конференции в рамках форума в Канаде, американский политик назвал возможным сопротивление действиям России в Украине.
Я думаю, мы сможем вытеснить Россию из Украины, но это требует концентрации, решительности, взаимодействия с нашими союзниками. Нам необходимо сделать это устойчивым приоритетом,
– сказал американский политик.
Дипломат напомнил об оккупации СССР балтийских стран, которую не признавали США. Также сенатор вспомнил, что обретение независимости для стран Балтии заняло "десятки лет".
"Это (ситуация в Украине – 24 канал) – замороженный конфликт, и я поддерживаю решение нашего президента об инвестиции в предоставление большего количества летального оружия, больше поддержки, больше тренировок", – подчеркнул американский политик.
Читайте также: Агрессия России в Черном и Азовском морях: в США сделали мощное заявление
По его словам, меняться должна также и Украина – и это полностью возможно в партнерстве со странами-союзниками.