"Мы сможем вытеснить Россию из Украины": американский сенатор назвал условие

В США считают, что Россию можно вытеснить с украинских земель. Однако для этого нужны решимость, концентрация и поддержка со стороны союзников.

Об этом заявил сенатор США Крис Кунс, пишет УНН.

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Так, выступая на конференции в рамках форума в Канаде, американский политик назвал возможным сопротивление действиям России в Украине.

Я думаю, мы сможем вытеснить Россию из Украины, но это требует концентрации, решительности, взаимодействия с нашими союзниками. Нам необходимо сделать это устойчивым приоритетом,

– сказал американский политик.

Дипломат напомнил об оккупации СССР балтийских стран, которую не признавали США. Также сенатор вспомнил, что обретение независимости для стран Балтии заняло "десятки лет".

"Это (ситуация в Украине – 24 канал) – замороженный конфликт, и я поддерживаю решение нашего президента об инвестиции в предоставление большего количества летального оружия, больше поддержки, больше тренировок", – подчеркнул американский политик.

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По его словам, меняться должна также и Украина – и это полностью возможно в партнерстве со странами-союзниками.