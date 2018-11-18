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      "Мы сможем вытеснить Россию из Украины": американский сенатор назвал условие

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      Американский сенатор назвал условие вытеснения России с Украины
      Американский сенатор назвал условие вытеснения России с Украины / Фото из открытых источников

      В США считают, что Россию можно вытеснить с украинских земель. Однако для этого нужны решимость, концентрация и поддержка со стороны союзников.

      Об этом заявил сенатор США Крис Кунс, пишет УНН.

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      Так, выступая на конференции в рамках форума в Канаде, американский политик назвал возможным сопротивление действиям России в Украине.

      Я думаю, мы сможем вытеснить Россию из Украины, но это требует концентрации, решительности, взаимодействия с нашими союзниками. Нам необходимо сделать это устойчивым приоритетом,
      – сказал американский политик.

      Дипломат напомнил об оккупации СССР балтийских стран, которую не признавали США. Также сенатор вспомнил, что обретение независимости для стран Балтии заняло "десятки лет".

      "Это (ситуация в Украине – 24 канал) – замороженный конфликт, и я поддерживаю решение нашего президента об инвестиции в предоставление большего количества летального оружия, больше поддержки, больше тренировок", – подчеркнул американский политик.

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      По его словам, меняться должна также и Украина – и это полностью возможно в партнерстве со странами-союзниками.

      Теги: Новости США Новости России Новости политики
      Источник: 24 Канал
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