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      "Ми зможемо витіснити Росію з України": американський сенатор назвав умову

      6311 Читать новость на русском
      Американський сенатор назвав умову витіснення Росії з України
      Американський сенатор назвав умову витіснення Росії з України / Фото з відкритих джерел

      У США вважають, що Росію можна витіснити з українських земель. Однак для цього потрібні рішучість, концентрація та підтримка із боку союзників.

      Про це заявив сенатор США Кріс Кунс, пише УНН.

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      Так, виступаючи на конференції у межах Галіфакського міжнародного форуму в Канаді, американський політик назвав можливим опір діям Росії в Україні.

      Я думаю, ми зможемо витиснути Росію з України, але це потребує концентрації, рішучості, взаємодії із нашими союзниками. Нам необхідно зробити це стійким пріоритетом,
      – сказав американський політик.

      Дипломат нагадав про окупацію СРСР балтійських країн, яку не визнавали США. Також сенатор згадав, що набуття незалежності для країн Балтії зайняло "десятки років".

      "Це (ситуація в Україні – 24 канал) – заморожений конфлікт, і я підтримую рішення нашого президента про інвестиції у надання більшої кількості летальної зброї, більше підтримки, більше тренувань", – наголосив американський політик.

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      За його словами, змінюватись має також і Україна – і це повністю можливо у партнерстві із країнами-союзниками.

      Теги: Новини політики Новини Росії Новини США
      Джерело: 24 Канал
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