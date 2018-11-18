"Ми зможемо витіснити Росію з України": американський сенатор назвав умову

У США вважають, що Росію можна витіснити з українських земель. Однак для цього потрібні рішучість, концентрація та підтримка із боку союзників.

Про це заявив сенатор США Кріс Кунс, пише УНН.

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Так, виступаючи на конференції у межах Галіфакського міжнародного форуму в Канаді, американський політик назвав можливим опір діям Росії в Україні.

Я думаю, ми зможемо витиснути Росію з України, але це потребує концентрації, рішучості, взаємодії із нашими союзниками. Нам необхідно зробити це стійким пріоритетом,

– сказав американський політик.

Дипломат нагадав про окупацію СРСР балтійських країн, яку не визнавали США. Також сенатор згадав, що набуття незалежності для країн Балтії зайняло "десятки років".

"Це (ситуація в Україні – 24 канал) – заморожений конфлікт, і я підтримую рішення нашого президента про інвестиції у надання більшої кількості летальної зброї, більше підтримки, більше тренувань", – наголосив американський політик.

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За його словами, змінюватись має також і Україна – і це повністю можливо у партнерстві із країнами-союзниками.