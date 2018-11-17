"Ми за ними стежимо": у США розповіли про контроль над кремлівськими пропагандистами

Російська пропаганда завдає великої шкоди суспільству, однак закривати телеканали не можна. Необхідно навчитись знаходити баланс між свободою слова і правдивістю інформації.

Про це заявив виконавчий віце-президент Інституту миру США, екс-посол США в Україні Вільям Тейлор, пише Укрінформ.

Читайте також: У НАТО розуміють необхідність протистояти російській агресії в Україні, – сенатор США

Так, коментуючи закриття окремих пропагандистських телеканалів в Україні, Тейлор наголосив на важливості збереження свободи слова. Однак існує реальна загроза від російської пропаганди.

Але є реальна шкода, яку роблять пропагандистські канали, поширюючи фейкову інформацію. Треба шукати баланс, не можна просто так допустити, щоб у пресі неможливо було нічого сказати,

– сказав Тейлор.

При цьому Тейлор вважає, що зовнішній вплив в інформацій простір необхідно контролювати. За його словами, у США вживають заходів щодо обмеження російської пропаганди.

"Перша річ, яку ми зробили в США та спробували в Європі, – це дати людям з Кремля знати, що ми за ними стежимо, що ми спостерігаємо за тим, що вони роблять", – заявив він.

Дивіться також: "Ми не програємо": у МЗС Росії похвалилися успіхами в інформаційній війні проти Заходу

За словами екс-посла, російські пропагандисти мають усвідомлювати наслідки своїх дій незалежно від того, чи вони працюють із державними телеканалами, чи з приватними.