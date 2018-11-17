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      "Мы за ними следим": в США рассказали о контроле над кремлевскими пропагандистами

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      В США рассказали о борьбе с кремлевскими пропагандистами
      В США рассказали о борьбе с кремлевскими пропагандистами / Фото из открытых источников

      Российская пропаганда наносит большой урон обществу, однако закрывать телеканалы нельзя. Необходимо научиться находить баланс между свободой слова и правдивостью информации.

      Об этом заявил исполнительный вице-президент Института мира США, экс-посол США в Украине Уильям Тейлор, пишет Укринформ.

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      Так, комментируя закрытие отдельных пропагандистских телеканалов в Украине, Тейлор подчеркнул важность сохранения свободы слова. Однако существует реальная угроза от российской пропаганды.

      Но есть реальный вред, который делают пропагандистские каналы, распространяя фейковую информацию. Надо искать баланс, нельзя просто так допустить, чтобы в прессе невозможно было ничего сказать,
      – сказал Тейлор.

      При этом Тейлор считает, что внешнее воздействие в информационном пространстве необходимо контролировать. По его словам, в США принимают меры по ограничению российской пропаганды.

      "Первая вещь, которую мы сделали и попытались в Европе, – это дать людям из Кремля знать, что мы за ними следим, мы наблюдаем за тем, что они делают", – заявил он.

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      По словам экс-посла, российские пропагандисты должны осознавать последствия своих действий независимо от того, работают они с государственными телеканалами, или с частными.

      Теги: Новости США Новости политики Новости России Российская пропаганда
      Источник: 24 Канал
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