В НАТО понимают необходимость противостоять российской агрессии в Украине, – сенатор США

Все страны-члены НАТО понимают необходимость противостоять агрессивным и незаконным действиям России на мировой арене. Сами же россияне должны со временем понять, что вторжение в Украину не было в их интересах.

Об этом заявил член Сената США от Республиканской партии Роджер Уикер, сообщает "Укринформ".

Читайте также: Агрессия России в Черном и Азовском морях: в США сделали мощное заявление

Уикер подчеркивает, что угрозу со стороны России осознают все участники НАТО.

Все согласны, что России надо дать отпор. Мы едины в том, что захвату Восточной Украины и Крыма необходимо противостоять,

– сказал он.

Сенатор США также отметил, что Россия "должна проиграть в этом". По его словам, США еще раз подчеркнули свою приверженность этой цели, когда в прошлом году согласились поставлять летальное оружие в Украину.

Уикер также выразил надежду, что россияне через некоторое время поймут, что вторжение в Украину не было в их интересах. По его словам, ужасную ошибку вторжения в Афганистан россияне поняли через поколение после того, как тела погибших вернулись в Россию.

Сенатор отмечает, что довести правдивую информацию до россиян сегодня трудно, ведь Путин имеет практически полный контроль над медиа.

"Все же, если в определенный момент времени российские матери и отцы смогут выучить этот урок, для самих россиян будет значительно лучше", – подытожил Уикер.

Читайте также: В Госдепе указали на важное геополитическое значение Украины

К слову, 64-я ежегодная сессия Парламентской ассамблеи НАТО пройдет 17-18 ноября в Канаде. Планируется принять ряд резолюций, в частности по обновлению ответы на гибридную тактику России.