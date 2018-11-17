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      В НАТО понимают необходимость противостоять российской агрессии в Украине, – сенатор США

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      Роджер Уикер
      Роджер Уикер / Фото из открытых источников

      Все страны-члены НАТО понимают необходимость противостоять агрессивным и незаконным действиям России на мировой арене. Сами же россияне должны со временем понять, что вторжение в Украину не было в их интересах.

      Об этом заявил член Сената США от Республиканской партии Роджер Уикер, сообщает "Укринформ".

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      Уикер подчеркивает, что угрозу со стороны России осознают все участники НАТО.

      Все согласны, что России надо дать отпор. Мы едины в том, что захвату Восточной Украины и Крыма необходимо противостоять,
      – сказал он.

      Сенатор США также отметил, что Россия "должна проиграть в этом". По его словам, США еще раз подчеркнули свою приверженность этой цели, когда в прошлом году согласились поставлять летальное оружие в Украину.

      Уикер также выразил надежду, что россияне через некоторое время поймут, что вторжение в Украину не было в их интересах. По его словам, ужасную ошибку вторжения в Афганистан россияне поняли через поколение после того, как тела погибших вернулись в Россию.

      Сенатор отмечает, что довести правдивую информацию до россиян сегодня трудно, ведь Путин имеет практически полный контроль над медиа.

      "Все же, если в определенный момент времени российские матери и отцы смогут выучить этот урок, для самих россиян будет значительно лучше", – подытожил Уикер.

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      К слову, 64-я ежегодная сессия Парламентской ассамблеи НАТО пройдет 17-18 ноября в Канаде. Планируется принять ряд резолюций, в частности по обновлению ответы на гибридную тактику России.

      Теги: Новости политики Новости России Аннексия Крыма Война на Донбассе Новости США НАТО
      Источник: 24 Канал
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