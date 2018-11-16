В Госдепе отметили важное геополитическое значение Украины

В Государственном департаменте США убеждены, что центр геополитической борьбы за будущее всей Европы находится именно в Украине.

Такое заявление сделал в Вашингтоне помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии ВЕСС Митчелл.

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Он заверил, что США продолжат поддерживать Украину в стремлении построить собственное свободное будущее, пишет "Укринформ".

Митчелл отметил, что в противостоянии российской агрессии Украина является центром геополитической борьбы за будущее всей Европы.

Украина является центром геополитической борьбы за будущее Европы,

– сказал представитель Госдепа во время выступления на Форуме по случаю 85-й годовщины памяти жертв Голодомора.

Он также заверил, что США "стоят вместе с украинцами в ​​их борьбе за собственное будущее, свободное от вассальной зависимости и от коррупции".

Украинское правительство в Госдепе призвали отвечать за свои действия перед собственным народом.

По словам Митчелла, главным ориентиром украинской политики США и в дальнейшем будет оставаться поддержка Украины, ее суверенитета, самоопределения и территориальной целостности в пределах международно признанных границ.