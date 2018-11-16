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      В Госдепе отметили важное геополитическое значение Украины

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      Представитель Госдепа США Уэсс Митчелл
      Представитель Госдепа США Уэсс Митчелл / balkaneu.com

      В Государственном департаменте США убеждены, что центр геополитической борьбы за будущее всей Европы находится именно в Украине.

      Такое заявление сделал в Вашингтоне помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии ВЕСС Митчелл.

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      Он заверил, что США продолжат поддерживать Украину в стремлении построить собственное свободное будущее, пишет "Укринформ".

      Митчелл отметил, что в противостоянии российской агрессии Украина является центром геополитической борьбы за будущее всей Европы.

      Украина является центром геополитической борьбы за будущее Европы,
      – сказал представитель Госдепа во время выступления на Форуме по случаю 85-й годовщины памяти жертв Голодомора.

      Он также заверил, что США "стоят вместе с украинцами в ​​их борьбе за собственное будущее, свободное от вассальной зависимости и от коррупции".

      Украинское правительство в Госдепе призвали отвечать за свои действия перед собственным народом.

      По словам Митчелла, главным ориентиром украинской политики США и в дальнейшем будет оставаться поддержка Украины, ее суверенитета, самоопределения и территориальной целостности в пределах международно признанных границ.

      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Новости политики Голодомор Украина – Россия Новости США
      Источник: 24 Канал
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