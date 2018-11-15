"Америка такого еще не видела": Трамп раскритиковал расследование относительно России
Глава Белого дома Дональд Трамп в очередной раз раскритиковал расследование спецпрокурора Роберта Мюллера.
Об этом он написал на своей странице в Twitter.
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Президент США обвинил команду Мюллера в недобросовестном ведении следственных действий.
Они не нашли никаких признаков заговора... Они кричат на людей, очень плохо с ними обращаются, пытаясь добиться нужных им ответов. Им все равно, сколько жизней они разрушат,
– написал Трамп.
"Это озлобленные люди, в частности конфликтный Боб Мюллер, работавший на Обаму в течение восьми лет. Они даже не обратят внимания на все плохие поступки и преступления, творимые другой стороной. Это охота на ведьм, которого раньше Америка не видела", – добавил он.
Напомним, глава Белого дома Дональд Трамп сказал, что его администрация ответит на вопросы следствию о возможном вмешательстве России в американские выборы 2016 года.