"Америка такого еще не видела": Трамп раскритиковал расследование относительно России

Глава Белого дома Дональд Трамп в очередной раз раскритиковал расследование спецпрокурора Роберта Мюллера.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Читайте также: Американские СМИ назвали предполагаемых российских спонсоров Трампа

Президент США обвинил команду Мюллера в недобросовестном ведении следственных действий.

Они не нашли никаких признаков заговора... Они кричат ​​на людей, очень плохо с ними обращаются, пытаясь добиться нужных им ответов. Им все равно, сколько жизней они разрушат,

– написал Трамп.

"Это озлобленные люди, в частности конфликтный Боб Мюллер, работавший на Обаму в течение восьми лет. Они даже не обратят внимания на все плохие поступки и преступления, творимые другой стороной. Это охота на ведьм, которого раньше Америка не видела", – добавил он.

....care how many lives the ruin. These are Angry People, including the highly conflicted Bob Mueller, who worked for Obama for 8 years. They won’t even look at all of the bad acts and crimes on the other side. A TOTAL WITCH HUNT LIKE NO OTHER IN AMERICAN HISTORY! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 листопада 2018 р.

Universities will someday study what highly conflicted (and NOT Senate approved) Bob Mueller and his gang of Democrat thugs have done to destroy people. Why is he protecting Crooked Hillary, Comey, McCabe, Lisa Page & her lover, Peter S, and all of his friends on the other side? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 листопада 2018 р.

Напомним, глава Белого дома Дональд Трамп сказал, что его администрация ответит на вопросы следствию о возможном вмешательстве России в американские выборы 2016 года.