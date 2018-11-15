18:30
15 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      СНЕГ В УКРАИНЕ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Ледибой Путин. Руки-базуки Кадырова
      Вєсті Кремля
      21:53, 14 ноября
      Вєсти.UA. Темные силы Пашинского. 100 лет одиночества Литвина
      Вєсті.UA
      20:10, 14 ноября
      Кошерная еда, ручки Parker и Олег Винник: на что тратит госбюджет власть Днепра
      ЦРУ
      09:00, 14 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. В бой идут только "старики"
      Згадати все
      23:05, 13 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости политики
      СНЕГ В УКРАИНЕ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ

      "Америка такого еще не видела": Трамп раскритиковал расследование относительно России

      103 Читати новину українською
      Дональд Трамп
      Дональд Трамп / gettyimages

      Глава Белого дома Дональд Трамп в очередной раз раскритиковал расследование спецпрокурора Роберта Мюллера.

      Об этом он написал на своей странице в Twitter.

      Читайте также: Американские СМИ назвали предполагаемых российских спонсоров Трампа

      Президент США обвинил команду Мюллера в недобросовестном ведении следственных действий.

      Они не нашли никаких признаков заговора... Они кричат ​​на людей, очень плохо с ними обращаются, пытаясь добиться нужных им ответов. Им все равно, сколько жизней они разрушат,
      – написал Трамп.

      "Это озлобленные люди, в частности конфликтный Боб Мюллер, работавший на Обаму в течение восьми лет. Они даже не обратят внимания на все плохие поступки и преступления, творимые другой стороной. Это охота на ведьм, которого раньше Америка не видела", – добавил он.

      Напомним, глава Белого дома Дональд Трамп сказал, что его администрация ответит на вопросы следствию о возможном вмешательстве России в американские выборы 2016 года.

      Теги: Новости политики Новости США Пол Манафорт Дональд Трамп
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Воспаление легких: что такое пневмония и чем она опасна для взрослых и детей
      сегодня , 18:00 Воспаление легких: что такое пневмония и чем она опасна для взрослых и детей
      Олександр Бевза 70
      Зима близко, поэтому учитесь падать правильно
      сегодня , 17:00 Зима близко, поэтому учитесь падать правильно
      Юрій Бутусов 262
      Проблемы отопления: кто виноват и что делать?
      сегодня , 15:00 Проблемы отопления: кто виноват и что делать?
      Блог Медіа 421
      Темный тоннель вместо автобана: стоит ли брать пример с Финляндии, которая победила СССР
      сегодня , 14:00 Темный тоннель вместо автобана: стоит ли брать пример с Финляндии, которая победила СССР
      Павло Казарін 447
      Легалізація "євроблях": навіщо Ярошевич спалив свій Land Rover
      сегодня , 13:00 Легалізація "євроблях": навіщо Ярошевич спалив свій Land Rover
      Тетяна Мартинюк 525
      Шпион, выйди вон: названы главные лоббисты "Кернел" в парламенте
       29 ноября 2017 , 19:17
      Российский журналист разоблачил двойника Путина
       26 июня 2015 , 16:44
      Заявления Савченко вызывают принципиальный вопрос — поддерживает ли эту позицию Тимошенко?
       8 июня 2016 , 16:47
      Меркель объяснила почему уходит из политики
       2 ноября , 02:24
      Экологическая тематика стала трендом в политической манипуляции, – эксперты
       7 ноября , 12:34
      Во время Второй мировой войны за такую "политику" расстреливали, – эксперт о ситуации на Азове
       16 ноября , 07:01
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук