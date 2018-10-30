Трамп согласился сотрудничать со следствием относительно вероятного вмешательства РФ в выборы

Глава Белого дома Дональд Трамп сказал, что его администрация ответит на вопросы следствию о вероятном вмешательстве России в американские выборы 2016 года.

Об этом пишет Fox News.

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Известно, что Роберт Мюллер, который расследует вероятное вмешательство России в американские выборы 2016 года, направил Трампу список вопросов о вероятном сговоре сотрудников его предвыборного штаба с Россией. Американские СМИ также писали, что Мюллер хочет лично допросить Трампа.

Смешно, что я должен делать что-то, потому что я ничего (незаконного, – "24".) не делал, Но да, мы, вероятно, сделаем что-то, да, мы ответим на вопросы,

– сказал Трамп.

Спецпрокурор планирует обнародовать результаты расследования предполагаемого вмешательства России в американские президентские выборы в середине ноября этого года, после промежуточных выборов в Конгресс.

Ожидается, что Мюллер сделает публичным вывод по двум основным пунктам расследования. Один из них – возможный заговор предвыборного штаба Трампа с Кремлем. Второй – попытки главы Белого дома помешать правосудию. Москва же отрицает вмешательство в выборы в США.