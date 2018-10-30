Трамп погодився співпрацювати зі слідством щодо ймовірного втручання Росії у вибори

Очільник Білого дому Дональд Трамп сказав, що його адміністрація відповість на запитання слідству про ймовірне втручання Росії в американські вибори 2016 року.

Про це пише Fox News.

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Відомо, що Роберт Мюллер, який розслідує ймовірне втручання Росії в американські вибори 2016 року, надіслав Трампу список запитань про ймовірну змову співробітників його передвиборного штабу з Росією. Американські ЗМІ також писали, що Мюллер хоче особисто допитати Трампа.

Смішно, що я повинен робити щось, бо я нічого (незаконного, – "24".) не робив, але так, ми, ймовірно, зробимо щось, так, ми відповімо на запитання,

– сказав Трамп.

Спецпрокурор планує оприлюднити результати розслідування ймовірного втручання Росії в американські президентські вибори в середині листопада цього року, після проміжних виборів до Конгресу.

Очікується, що Мюллер зробить публічним висновок за двома основними пунктами розслідування. Один із них – можлива змова передвиборного штабу Трампа з Кремлем. Другий – спроби глави Білого дому перешкодити правосуддю. Москва ж заперечує втручання у вибори в США.