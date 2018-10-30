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      У Трампа рекордно впав рейтинг: опитування

      365 Читать новость на русском
      Рейтинг Трампа
      Рейтинг Трампа / capital.ua

      Рейтинг схвалення діяльності Дональда Трампа на посаді президента США за минулий тиждень знизився на 4% і становить 40%.

      Про це йдеться в результатх опитування, опублікованих дослідницькою компанією "Геллап", повідомляє "Інтерфакс-Україна". 

      Читайте також: Трамп хоче знову позмагатись з Клінтон за президентське крісло

      Станом на 28 жовтня, число противників Трампа серед опитаних американців виросло до 54%.

      Дослідницька компанія "Геллап" з січня 2018 року почала надавати щотижневу оцінку діяльності президента США. Щотижневі результати базуються на телефонних опитуваннях приблизно 1,5 тисячі дорослих громадян країни.

      Найвищий рейтинг схвалення в щотижневих опитуваннях "Геллап" президент США отримав в середині червня – тоді 45% американців висловилися на підтримку його діяльності.

      Нагадаємо, 28 жовтня Дональд Трамп заявив про необхідність посилення закону про смертну кару після стрілянини в синагозі Піттсбурга.

      Теги: Новини політики Новини США Дональд Трамп Рейтинги
      Джерело: 24 Канал
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