У Трампа рекордно впав рейтинг: опитування

Рейтинг схвалення діяльності Дональда Трампа на посаді президента США за минулий тиждень знизився на 4% і становить 40%.

Про це йдеться в результатх опитування, опублікованих дослідницькою компанією "Геллап", повідомляє "Інтерфакс-Україна".

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Станом на 28 жовтня, число противників Трампа серед опитаних американців виросло до 54%.

Дослідницька компанія "Геллап" з січня 2018 року почала надавати щотижневу оцінку діяльності президента США. Щотижневі результати базуються на телефонних опитуваннях приблизно 1,5 тисячі дорослих громадян країни.

Найвищий рейтинг схвалення в щотижневих опитуваннях "Геллап" президент США отримав в середині червня – тоді 45% американців висловилися на підтримку його діяльності.

Нагадаємо, 28 жовтня Дональд Трамп заявив про необхідність посилення закону про смертну кару після стрілянини в синагозі Піттсбурга.