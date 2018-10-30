Трамп хоче знову позмагатись з Клінтон за президентське крісло
Президент США Дональд Трамп заявив, що був би "дуже щасливий", якби його суперником під час виборів 2020 року стала Гілларі Клінтон.
Про це повідомляє Fox News.
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Він також зазначив, що симпатизує усім людям, які озвучили свої плани взяти участь у виборах.
"Мені подобаються всі вони. І Клінтон мені теж подобається. Я був би дуже щасливий знову битися з Гілларі. Мені всі вони подобаються", – сказав Трамп.
Нагадаємо, що наприкінці серпня хакери китайської державної компанії, яка легально діяла у Вашингтоні, зламали персональний поштовий сервер Гілларі Клінтон. Кіберзлочинці за допомогою спеціального коду в режимі реального часу отримували копії практично всього електронного листування екс-кандидата у президенти США.