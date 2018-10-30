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      Трамп хочет вновь побороться с Клинтон за президентское кресло

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      Трамп и Клинтон
      Трамп и Клинтон / Фото из соцсетей

      Президент США Дональд Трамп заявил, что был бы "очень счастлив", если бы его соперником во время выборов 2020 года стала Хиллари Клинтон.

      Об этом сообщает Fox News.

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      Он также отметил, что симпатизирует всем людям, которые озвучили свои планы принять участие в выборах.

      "Мне нравятся все они. И Клинтон мне тоже нравится. Я был бы очень счастлив снова сражаться с Хиллари. Мне все они нравятся", – сказал Трамп.

      Напомним, что в конце августа хакеры китайской государственной компании, которая легально действовала в Вашингтоне, взломали личный почтовый сервер Хиллари Клинтон. Киберпреступники с помощью специального кода в режиме реального времени получали копии практически всей электронной переписки экс-кандидата в президенты США.

      Теги: Новости политики Выборы в США Дональд Трамп Хиллари Клинтон
      Источник: 24 Канал
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