Трамп хочет вновь побороться с Клинтон за президентское кресло

Президент США Дональд Трамп заявил, что был бы "очень счастлив", если бы его соперником во время выборов 2020 года стала Хиллари Клинтон.

Об этом сообщает Fox News.

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Он также отметил, что симпатизирует всем людям, которые озвучили свои планы принять участие в выборах.

"Мне нравятся все они. И Клинтон мне тоже нравится. Я был бы очень счастлив снова сражаться с Хиллари. Мне все они нравятся", – сказал Трамп.

.@POTUS on 2020 contenders: "I don’t see anybody that I wouldn’t enjoy running against."



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Напомним, что в конце августа хакеры китайской государственной компании, которая легально действовала в Вашингтоне, взломали личный почтовый сервер Хиллари Клинтон. Киберпреступники с помощью специального кода в режиме реального времени получали копии практически всей электронной переписки экс-кандидата в президенты США.