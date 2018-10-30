Клинтон прокомментировала возможность повторно баллотироваться в президенты США

Бывшая госсекретарь и кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон заявила, что готова допустить возможность выдвижения своей кандидатуры на пост президента в 2020 году.

Об этом сообщает издание Recode.

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Отмечается, что отвечая на вопрос о выборах 2020 года, Клинтон заявила, что не планирует свое участие. Тем не менее, она сообщила, что не готова рассуждать об этом до промежуточных выборов в Конгресс 2018 года.

"Ну, я хотела бы быть президентом. И надеюсь, что в январе 2021 в Овальном кабинете будет представитель Демократической партии. У нас будет много работы. Но я не готова говорить о своем выдвижении в президенты в 2020 году до промежуточных выборов в Конгресс в этого года. Я уверена, что сделаю все, чтобы в 2021 году в Белом доме был президент от Демократической партии", – заявила Клинтон.

На выборах в ноябре 2016 года, несмотря на то, что социологи и СМИ пророчили победу экс-госсекретаря. После этого Трампа обвинили в связях с Москвой. Расследование этого дела продолжается уже больше года, но никаких доказательств до сих пор не обнаружено. В Кремле обвинения полностью отрицают.

Напомним, что в конце августа хакеры китайской государственной компании, которая легально действовала в Вашингтоне, сломали персональный почтовый сервер Хиллари Клинтон. Киберпреступники с помощью специального кода в режиме реального времени получали копии практически всего электронной переписки экс-кандидата в президенты США.