Китайские хакеры взломали почту Клинтон: Трамп требует расследования

Об этом сообщает Fox News.

Отмечается, что китайская компания действовала в рамках разведывательной операции.

По информации, обнародованной The Daily Caller, этот код был обнаружен в 2015 году Генеральным инспектором разведки (ICIG), который потом предупреждал должностных лиц ФБР о взломе.

Сотрудники ICIG неоднократно сообщали ФБР о китайской кибероперации, однако их обращения игнорировались. Среди сотрудников американского разведывательного сообщества о ситуации со взломом почтового сервера Клинтон был ознакомлен Питер Строз, который был уволен из ФБР в начале этого месяца.

Информация о хакерской атаке привлекла внимание президента США Дональда Трампа, который призвал ФБР и Министерство юстиции начать расследование, или "их авторитет будет навсегда потерян".

Электронная почта Хиллари Клинтон, в которой содержалась секретная информация, была взломана Китаем. Следующий шаг лучше было бы сделать ФБР и Министерству юстиции, в противном случае, после всех остальных их ошибок (...), к ним доверие навсегда будет потеряно,

– написал глава Белого дома в Twitter.

Hillary Clinton’s Emails, many of which are Classified Information, got hacked by China. Next move better be by the FBI & DOJ or, after all of their other missteps (Comey, McCabe, Strzok, Page, Ohr, FISA, Dirty Dossier etc.), their credibility will be forever gone!