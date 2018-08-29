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Китайские хакеры взломали почту Клинтон: Трамп требует расследования

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Китайские хакеры атаковали персональный почтовый сервер Клинтон
Китайские хакеры атаковали персональный почтовый сервер Клинтон / Фото из открытых источников

Хакеры китайской государственной компании, которая легально действовала в Вашингтоне, взломали личный почтовый сервер Хиллари Клинтон. Киберпреступники с помощью специального кода в режиме реального времени получали копии практически всей электронной переписки экс-кандидата в президенты США.

Об этом сообщает Fox News.

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Отмечается, что китайская компания действовала в рамках разведывательной операции.

По информации, обнародованной The Daily Caller, этот код был обнаружен в 2015 году Генеральным инспектором разведки (ICIG), который потом предупреждал должностных лиц ФБР о взломе.

Сотрудники ICIG неоднократно сообщали ФБР о китайской кибероперации, однако их обращения игнорировались. Среди сотрудников американского разведывательного сообщества о ситуации со взломом почтового сервера Клинтон был ознакомлен Питер Строз, который был уволен из ФБР в начале этого месяца.

Информация о хакерской атаке привлекла внимание президента США Дональда Трампа, который призвал ФБР и Министерство юстиции начать расследование, или "их авторитет будет навсегда потерян".

Электронная почта Хиллари Клинтон, в которой содержалась секретная информация, была взломана Китаем. Следующий шаг лучше было бы сделать ФБР и Министерству юстиции, в противном случае, после всех остальных их ошибок (...), к ним доверие навсегда будет потеряно,
– написал глава Белого дома в Twitter.

Согласно информации  Reuters, пресс-секретарь министерства иностранных дел Китая в ответ на сообщение Трампа заявил, что "Пекин уже не впервые слышит подобные обвинения со стороны США", однако "КНР категорически выступает против любых форм кибератак".

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Теги: Дональд Трамп Новости США Новости политики Китай Хиллари Клинтон Хакерская атака хакеры
Источник: 24 Канал
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