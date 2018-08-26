Около полумиллиона человек: Бабченко обнародовал детали мощной операции Кремля против Украины

Известный российский журналист Аркадий Бабченко утверждает, недавно Россия нанесла мощный удар против Украины. По его словам, в результате этого пострадали около полумиллиона человек.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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"Суммарная аудитория проукраинских блоггеров, забаненных только исключительно из-за то, что они писали об Украине – 452 тысячи читателей. Не у каждой крупной газеты есть такие тиражи – около полумиллиона. Например, тираж "Новой Газеты" колеблется в районе двухсот тысяч. То есть, ольгинские (Ольгино – район Санкт-Петербурга, где, по информации СМИ, размещалась "Фабрика кремлевских троллей" – 24 канал) закрыли две "Новых газеты", которые писали только исключительно о преступлениях России против Украины. Одна из самых мощных операций. Давно такого не было , – подчеркивает он.

По мнению Бабченко, Украина сильно недооценивает этот аспект гибридной войны.

Я бы уже везде кричал об этом. Россия вводит цензуру в Украине. С какой радости? А это, безусловно, успех российской цензуры по затыканию ртов и влиянию на общественное мнение перед выборами. Очевидно, что на этом они не остановятся. Разбанили только меня одного, а все остальные по-прежнему, находятся в бане. А если человеку будет создана плохая история банов, то робот будет закрывать его аккаунт почти автоматически. И вот у вас выбиты журналисты, способные влиять на аудиторию в полмиллиона человек,

– пояснил представитель СМИ.

В связи с вышеизложенным он посоветовал Украине обратить внимание на кибератаки, которые сейчас против нее ведутся.

Напомним, в конце июня в киберполиции сообщили, что с начала 2018 было обнаружено массовое распространение разнообразными путями вирусов, предназначенных для того, чтобы поразить Украину. По словам украинских правоохранителей, таким образом российские хакеры заражают украинские компании вредоносными программами, чтобы создать так называемые "backdoors" для масштабного удара.