Не будет из России никакой адекватной страны, – Бабченко

Даже все благие намерения российская власть превращает в неоправданные человеческие жертвы и грубые нарушения законов. Именно поэтому нынешнюю Россию ждет полная изоляция от мира, и ей никогда не удастся стать нормальной цивилизованной страной.

Такое мнение на своей странице в Facebook высказал российский журналист Аркадий Бабченко.

Он признался, что 10 лет назад надеялся на то, что Россия еще может стать достойным членом мирового сообщества, поэтому лояльно относился к частным военным компаниям (ЧВК). Журналист думал, что ЧВК могут стать вполне легальным источником доходов государственного бюджета РФ и методом заработка для профессиональных бойцов.

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"На одном сопровождении судов вдоль берегов Сомали могли бы бюджет Тверской области делать. Как это делается в цивилизованном мире. У вас х*ева туча дебилоидов в беретах на 2 августа (День ВДВ, – ред.) не знают, куда свою голову деть, бутылки об нее разбивают и азербайджанцев на рынках убивают – дайте им строгие законодательные рамки, четкое регулирование, надзор, возможность работать по своей специальности – и в дорогу. Сразу и преступность упадет", – рассказал о своих тогдашних убеждениях Бабченко.

У вас же гигантский ресурс молодых гопников, которые не знают, куда силу свою молодецкую приложить. Китай и Штаты в Африку заходят только в путь, французский легион из Мали не вылезает, а вы опять все профукиваете,

– добавил журналист.

Однако изменить свой взгляд на ЧВК Бабченко заставил дальнейший опыт применения Россией таких структур на Донбассе, в Сирии и в других горячих точках мира. Журналист отметил, что РФ решила использовать этот инструмент только для своих оккупационных целей, для тысяч убийств всех, кто не хочет подчиняться Кремлю. Бабченко убежден, что именно этот факт указывает на бесперспективность трансформации российского общества и государства в целом.

Сейчас сидишь, читаешь, смотришь, на что они это все превратили, и думаешь – нет, на х*р, только дустом. Не будет там никакой адекватной страны. За что ни возьмутся – только волосы дыбом от ужаса, что у них получается. Если ЧВК, то – "Вагнер", если экономическое развитие, то – убийства, преступления, захваты, диктаторы, "мильчаковы", буряты, трупы, трупы, трупы... На х*р. Ров. И дустом,

– резюмировал российский журналист.

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