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"Россия полностью слетела с катушек": Омелян о действиях РФ в Азовском море

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Омелян раскритиковал действия России в Азовском море
Омелян раскритиковал действия России в Азовском море / Фото из открытых источников

Россия намеренно использует незаконно построенный Крымский мост и свои военно-морские силы в Азовском море, чтобы отбить желание у судовладельцев заходить в порты Мариуполя и Бердянска.

Об этом 4 августа в эфире одного из украинских телеканалов заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

Это делается, чтобы дестабилизировать ситуацию в Азовском регионе в Украине, но я уверен, что совместно с нашими партнерами в регионе, которые являются участниками коалиции против России, им не удастся сделать это до конца. Бердянск и Мариуполь испытывают определенные проблемы в связи с этим, однако ситуация в регионе стабильная, порты работают. Одновременно мы работаем с нашими партнерами, чтобы аналогичные санкции были введены против российских черноморских портов,
– рассказал министр.

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Он отметил, что на сегодня прорабатываются различные сценарии противодействия России, вплоть до ограничения захода в российские порты судов с европейской регистрацией.

Омелян также рассказал, что из-за действий России наблюдается уменьшение на 10% заходов в порты Мариуполя и Бердянска.

"Это существенная цифра, мы терпим убытки в сотни миллионов гривен, но это прямые убытки. Если просчитать социально-экономический эффект, если мы посчитаем убытки судовладельцев, которые вынуждены из-за действий российской стороны простаивать перед проходом Керченского залива или перед заходом в Азовское море, то эти убытки в разы выше", – подчеркнул глава Мининфраструктуры.

Он добавил, что украинская сторона подготовила информацию об остановленных российской стороной суднах и передаст ее европейским партнерам.

Это убытки не конкретно Украины. Это убытки каждого конкретного государства ЕС, которые перевозят грузы через Мариуполь и Бердянск. Потому что время такого простоя судна – это несколько тысяч долларов. Российская сторона должна будет компенсировать все эти убытки. С Россией можно говорить или языком оружия, или на языке санкций. Другой альтернативы нет, потому что мы видим, что эта страна полностью слетела с катушек,
– заключил Омелян.

К слову, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил, что с сентября 2018 года Украина может пережить "самый трудный период в современной истории", поскольку у президента России Владимира Путина "развязаны руки", и он активно будет действовать в своих интересах.

Теги: Новости Украины Новости Мариуполя Водный транспорт Новости России Украина – Россия Евросоюз Бердянск Министерство инфраструктуры Владимир Омелян Новости политики
Источник: 24 Канал
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