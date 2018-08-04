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"Росія повністю злетіла з котушок": Омелян про дії РФ в Азовському морі

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Омелян розкритикував дії Росії в Азовському морі
Омелян розкритикував дії Росії в Азовському морі / Фото з вільних мереж

Росія навмисно використовує незаконно збудований Кримський міст і свої військово-морські сили в Азовському морі, щоб відбити бажання у судновласників заходити в порти Маріуполя та Бердянська.

Про це 4 серпня в ефірі одного з українських телеканалів заявив міністр інфраструктури України Володимир Омелян.

Це робиться, щоб дестабілізувати ситуацію в Азовському регіоні в Україні, але я впевнений, що спільно з нашими партнерами в регіоні, які є учасниками коаліції проти Росії, їм не вдасться зробити це до кінця. Бердянськ і Маріуполь відчувають певні проблеми у зв'язку з цим, однак ситуація в регіоні стабільна, порти працюють. Одночасно ми працюємо з нашими партнерами, щоб аналогічні санкції було введено проти російських чорноморських портів,
– розповів міністр.

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Він зазначив, що на сьогодні опрацьовуються різні сценарії протидії Росії, аж до обмеження заходження у російські порти суден з європейською реєстрацією.

Омелян також розповів, через дії Росії спостерігається зменшення на 10% заходів у порти Маріуполя і Бердянська.

"Це суттєва цифра, ми зазнаємо збитків у сотні мільйонів гривень, але це прямі збитки. Якщо прорахувати соціально-економічний ефект, якщо ми порахуємо збитки судновласників, які змушені через дії російської сторони простоювати перед проходом Керченської затоки або перед заходом в Азовське море, то ці збитки є в рази вищими", – наголосив глава Мінінфраструктури.

Він додав, що українська сторона підготувала інформацію про зупинені російською стороною судна і передасть її європейським партнерам.

Це збитки не конкретно України. Це збитки кожної конкретної держави ЄС, які перевозять вантажі через Маріуполь і Бердянськ. Тому що час такого простою судна – це кілька тисяч доларів. Російська сторона повинна буде компенсувати всі ці збитки. З Росією можна говорити або мовою зброї, або мовою санкцій. Іншої альтернативи немає, тому що ми бачимо, що ця країна повністю злетіла з котушок,
– резюмував Омелян.

До слова, заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука заявив, з вересня 2018 року Україна може пережити "найважчий період у сучасній історії", оскільки у президента Росії Володимира Путіна "розв'язані руки", і він активно діятиме у своїх інтересах.

Теги: Новини політики Новини України Новини Росії Україна – Росія Водний транспорт Новини Маріуполя Бердянськ Євросоюз Володимир Омелян Міністерство інфраструктури
Джерело: 24 Канал
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