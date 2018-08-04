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З вересня для України настане найнебезпечніший період в історії, – Тука

20549 Читать новость на русском
Тука анонсував настання восени важких часів для України
Тука анонсував настання восени важких часів для України / Фото з вільних мереж

Оскільки у президента Росії Володимира Путіна "розв'язані руки", і він активно діятиме у своїх інтересах, з вересня 2018 року Україна має пережити "найважчий період у сучасній історії". Після завершення Чемпіонату світу з футболу господар Кремля зможе повернуться до відкрито агресивної політики.

Таку думку висловив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука, повідомляє "Апостроф".

"З іншого боку, буде зростання популістських настроїв у Європейському Союзі, а ні для кого не є секретом, що популістські партії, як правило, вкрай ліві чи крайні праві, співпрацюють з Російською Федерацією. Тобто можна стверджувати, що проростають проросійські настрої в Європі , – додав заступник міністра.

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Він також висловив переконання, що на руку Путіну зіграє "небезпечний турбулентний період" – виборчі перегони в Україні.

На тлі всіх цих факторів ми зробили висновок, що приблизно з вересня для України настане найнебезпечніший період в нашій історії. У нас немає жодних сумнівів, що Росія активно діятиме у своїх інтересах, використовуючи наші внутрішні протиріччя і слабкість для того, щоб дестабілізувати ситуацію в країні,
– наголосив Тука.

До слова, нещодавно секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов заявив, що Росія може почати військові дії проти України, якщо їй не вдасться реалізувати спроби внутрішньо дестабілізувати ситуацію в Україні і вплинути на результати президентських і парламентських виборів в 2019 році.

Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Україна – Росія Володимир Путін Георгій Тука Президентські вибори 2019
Джерело: 24 Канал
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