Росія готує армію до військових дій проти України: Турчинов назвав дату та умову нападу

Російська Федерація може почати військові дій проти України, якщо їй не вдасться реалізувати спроби внутрішньо дестабілізувати ситуацію в Україні і вплинути на результати президентських і парламентських виборів в 2019 році.

Про це розповів секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов, передає "Інтерфакс".

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Безумовно, сьогодні у них один з пріоритетів – це внутрішня дестабілізація ситуації. Безумовно, будуть намагатися впливати на результати президентських і парламентських виборів. Але ми не виключаємо і агресивні дії, військові дії проти нашої країни, коли вони побачать, що інші форми не дають результатів,

– сказав політик.

Секретар РНБО зазначив, що Києву відомий розклад військ Росії уздовж українського кордону, які Кремль готує до активних військових дій.

"Та концентрація військ, яка відбувається і на сході і на півдні нашої країни, свідчить про те, що Росія не знімає з порядку денного саме агресивну військову форму тиску на Україну. Інше питання - коли це може бути використано, коли вони можуть почати масштабну провокацію", – заявив Турчинов.

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олександр Турчинов розповів, що зупинити Росію від масштабного вторгнення в Україну може тільки сучасна, потужна зброя стримування. Тож Україна повинна працювати над такою зброєю, яка може ефективно вражати ворога на будь-якій відстані.