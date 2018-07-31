Россия готовит армию к военным действиям против Украины: Турчинов назвал дату и условие нападени

Российская Федерация может начать военные действия против Украины, если ей не удастся реализовать попытки внутренне дестабилизировать ситуацию в Украине и повлиять на результаты президентских и парламентских выборов в 2019 году.

Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, передает "Интерфакс".

Читайте также: Путин готовится к наступлению на Украину: генерал назвал дату

Безусловно, сегодня у них один из приоритетов – это внутренняя дестабилизация ситуации. Безусловно, будут пытаться влиять на результаты президентских и парламентских выборов. Но мы не исключаем и агрессивные действия, военные действия против нашей страны, когда они увидят, что другие формы не дают результатов,

– сказал политик.

Секретарь СНБО отметил, что Киеву известно расписание войск России вдоль украинской границы, которые Кремль готовит к активным военным действиям.

"Но концентрация войск, которая происходит и на востоке и на юге нашей страны, свидетельствует о том, что Россия не снимает с повестки дня именно агрессивную военную форму давления на Украину. Другой вопрос – когда это может быть использовано, когда они могут начать масштабную провокацию", – заявил Турчинов.

Напомним, ранее секретарь СНБО Александр Турчинов рассказал, что остановить Россию от масштабного вторжения в Украину может только современное, мощное оружие сдерживания. Поэтому Украина должна работать над таким оружием, которое может эффективно поражать врага на любом расстоянии.