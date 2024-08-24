02:43, 24 августа

Мониторинговые телеграмм-каналы сообщают, что в воздухе фиксируют борта Су-57, Су-30, Су-34, а также Ту-22М3.

Вся тактическая авиация врага – над Черным морем и направляется к пусковым рубежам.