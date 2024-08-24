Призываем украинцев не пренебрегать сигналами тревоги и пройти в ближайшее укрытие. Для каких регионов есть угроза и почему – передает 24 Канал.

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Где объявили тревогу

03:33, 24 августа

Воздушные силы предупредили о ракетной опасности для Одесской области.

03:32, 24 августа

В Одесской области объявили воздушную тревогу.

03:25, 24 августа

В Одесской, Николаевской и Херсонской областях прозвучал отбой воздушной тревоги.

03:19, 24 августа

В Сумской, Черкасской, Кировоградской и Днепропетровской областях прозвучал отбой воздушной тревоги.

03:10, 24 августа

Мониторинговые телеграм-каналы пишут, что 4 борта Ту-22М3, а также Су-57 развернулись на аэродромы базирования и улетают от пусковых рубежей.

03:05, 24 августа

В сети пишут, что несколько ракет было локально потеряно над Черным морем.

03:02, 24 августа

В Одесской области прогремели взрывы. Вероятно, сработали системы ПВО.

02:56, 24 августа

Мониторинговые телеграмм-каналы пишут, что враг запустил ракеты Х-22 в направлении Белгород-Днестровского района Одесской области.

02:55, 24 августа

Мониторинговые телеграм-каналы сообщают о пуске ракет Х-22 в направлении Одесской области.

02:52, 24 августа

Тревогу объявили в Днепропетровской области.

02:43, 24 августа

Мониторинговые телеграмм-каналы сообщают, что в воздухе фиксируют борта Су-57, Су-30, Су-34, а также Ту-22М3.

Вся тактическая авиация врага – над Черным морем и направляется к пусковым рубежам.

02:24, 24 августа

Воздушные силы предупредили, что наблюдается активность вражеской тактической авиации на южном и юго-восточном направлениях.

Есть угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых регионов.

02:22, 24 августа

На Юге, а также в Черкасской и Кировоградской областях объявили воздушную тревогу.

Карта воздушных тревог