Закликаємо українців не нехтувати сигналами тривоги й пройти в найближче укриття. Для яких регіонів є загроза та чому – передає 24 Канал.

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Де оголосили тривогу

03:33, 24 серпня Повітряні сили попередили про ракетну небезпеку для Одещини.

03:32, 24 серпня В Одеській області оголосили повітряну тривогу.

03:25, 24 серпня В Одеській, Миколаївській та Херсонській областях пролунав відбій повітряної тривоги.

03:19, 24 серпня У Сумській, Черкаській, Кіровоградській та Дніпропетровській областях пролунав відбій повітряної тривоги.

03:10, 24 серпня Моніторингові телеграм-канали пишуть, що 4 борти Ту-22М3, а також Су-57 розвернулися на аеродроми базування і відлітають від пускових рубежів.

03:05, 24 серпня У мережі пишуть, що кілька ракет було локаційно втрачено над Чорним морем.

03:02, 24 серпня В Одеській області пролунали вибухи. Ймовірно, спрацювали системи ППО.

02:56, 24 серпня Моніторингові телеграм-канали пишуть, що ворог запустив ракети Х-22 у напрямку Білгород-Дністровського району Одещини.

02:55, 24 серпня Моніторингові телеграм-канали повідомляють про пуск ракет Х-22 у напрямку Одеської області.

02:52, 24 серпня Тривогу оголосили у Дніпропетровській області.

02:43, 24 серпня Моніторингові телеграм-канали повідомляють, що у повітрі фіксують борти Су-57, Су-30, Су-34, а також Ту-22М3. Вся тактична авіація ворога – над Чорним морем та прямує до пускових рубежів.

02:24, 24 серпня Повітряні сили попередили, що спостерігається активність ворожої тактичної авіації на південному та південно-східному напрямках. Є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових регіонів.