Турчинов рассказал, что сможет остановить масштабное вторжение России в Украину

Остановить Россию от масштабного вторжения в Украину может только современное, мощное оружие сдерживания. Поэтому Украина должна работать над таким оружием, которое может эффективно поражать врага на любом расстоянии.

Об этом в интервью агентству "Интерфакс-Украина" заявил секретарь СНБО Александр Турчинов.

"Перед нами стоит очень серьезная задача: пока Украина не стала членом НАТО, а это не близкая перспектива, мы вынуждены рассчитывать исключительно на самих себя. Что может остановить агрессивную ядерную страну от масштабного вторжения? Только современное, мощное оружие сдерживания", – отметил Турчинов.

Читайте также: Турчинов предупредил о провокациях России на Азовском побережье

При этом глава СНБО выразил убеждение, что никто не имеет "ни морального, ни юридического права" не позволить Украине реализовать такую инициативу.

Нравится это нашим партнерам или нет, но мы должны работать над таким оружием стратегического уровня, оружием, которое может эффективно поражать врага на любом расстоянии,

– подчеркнул Турчинов.

При этом он отметил, что "Будапештский меморандум, который давал нам в обмен на ядерное разоружение гарантии безопасности, не стоит бумаги, на которой он был написан".

К слову, в этом же интервью Турчинов заявил, что после любых реформ Конституции Украины президент должен оставаться Верховным главнокомандующим и отвечать за внешнюю политику.