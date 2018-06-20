Турчинов назвал полномочия, которые нельзя отбирать у президента

После любых реформ Конституции Украины президент должен оставаться Верховным главнокомандующим и отвечать за внешнюю политику.

Такое мнение в интервью "Интерфаксу" высказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.



"В условиях военной агрессии и необходимости максимально оперативного решения задач институт коллегиального принятия решений неэффективен", – объяснил он.

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Турчинов отметил, что теоретически изменения в Конституцию сейчас возможно внести при наличии в парламенте 300 голосов.

Но при этом я убежден, что любые реформы, когда страна находится в условиях военной агрессии, не должны предусматривать ликвидацию института президента. Мы не можем сделать пост президента бутафорским, оставить для него только представительские функции,

– убежден секретарь СНБО.

Напомним, в 2019 году в Украине состоятся выборы Президента Украины. Согласно соцопросам, пока лидерами симпатий украинцев является Юлия Тимошенко и Петр Порошенко. При этом шансы Порошенко на победу в выборах президента в 2019 году уменьшаются с каждым месяцем. Если раньше он без проблем проходил во второй тур, а дальше все зависело от "спарринг-партнера", то сегодня отдельные социологические опросы ставят под вопрос даже участие действующего президента во втором туре выборов-2019.