Выборы Президента Украины-2019: за кого вы будете голосовать?

Шансы Петра Порошенко на победу в выборах президента в 2019 году уменьшаются с каждым месяцем. И если раньше он без проблем проходил во второй тур, а дальше все зависело от "спарринг-партнера", то сегодня отдельные социологические опросы ставят под вопрос даже участие действующего президента во втором туре выборов-2019.

В частности, результаты исследования социологической группы "Рейтинг", проведенного 10-22 апреля, что Порошенко придется побороться за попадание во второй тур с Юлией Тимошенко, Анатолием Гриценко, Юрием Бойко, Владимиром Зеленским, Святославом Вакарчуком та Олегом Ляшком!

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Похожие цифры демонстрирует и опрос, проведенный Центром SOCIS, который также проводился в апреле.

А за кого бы проголосовали вы?