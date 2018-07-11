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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Выборы Президента Украины-2019: за кого вы будете голосовать?

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Выборы Президента Украины-2019
Выборы Президента Украины-2019 / 24 Канал

Шансы Петра Порошенко на победу в выборах президента в 2019 году уменьшаются с каждым месяцем. И если раньше он без проблем проходил во второй тур, а дальше все зависело от "спарринг-партнера", то сегодня отдельные социологические опросы ставят под вопрос даже участие действующего президента во втором туре выборов-2019.

В частности, результаты исследования социологической группы "Рейтинг", проведенного 10-22 апреля, что Порошенко придется побороться за попадание во второй тур с Юлией Тимошенко, Анатолием Гриценко, Юрием Бойко, Владимиром Зеленским, Святославом Вакарчуком та Олегом Ляшком!

Читайте также: Порошенко существенно опустился в президентском рейтинге: кого бы сегодня выбрали украинцы

Похожие цифры демонстрирует и опрос, проведенный Центром SOCIS, который также проводился в апреле.

А за кого бы проголосовали вы?

 

 

Теги: Новости Украины Президент Украины Новости политики Выборы Президента 2019 Опрос 24
Источник: 24 Канал
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