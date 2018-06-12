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Сколько стоит стать президентом Украины: Аслунд назвал цену

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Андерс Аслунд
Андерс Аслунд / YES

Аналитик Atlantic Council Андерс Аслунд поделился данными о "цене" президентского кресла в Украине, полученными от украинских политологов.

Аналитик недавно посетил Киев и встретился с местными экспертами, пишет "Голос Америки".

По его словам, "один из лучших политологов" спросил его о том, кого США хотят видеть в следующих президентских выборах в Украине.

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На такой вопрос Аслунд ответил, что "в США фаворитов нет и не будет".

Собеседнику ответ не понравился. "Почему Запад не сделает выбор и не инвестирует 150 – 200 миллионов долларов у своего кандидата, которые нужны для того, чтобы победить в выборах? Так делают как россияни, так и олигархи. Почему американцы не рациональны?" 
– пересказал слова политолога Аслунд.

Также он пересказал и мнение другого эксперта, который заявил, что популярный кандидат может победить на выборах и с бюджетом в 40 – 50 миллионов долларов.

По словам аналитика, такие суммы по меркам Запада чрезвычайно большие.

"По сравнению парламентские выборы в Швеции стоили 12 миллионов, в Германии – 90 миллионов. Этот объем включает всех участников", – пояснил Аслунд.

Напомним, в 2019 году в Украине состоятся выборы Президента Украины. Согласно соцопросам, пока лидерами симпатий украинцев являются Юлия Тимошенко и Петр Порошенко. При этом шансы Порошенко на победу в выборах президента в 2019 году уменьшаются с каждым месяцем. Если раньше он без проблем проходил во второй тур, а дальше все зависело от "спарринг-партнера", то сегодня отдельные социологические опросы ставят под вопрос даже участие действующего президента во втором туре выборов-2019.

Теги: Новости политики Выборы Президента 2019
Источник: 24 Канал
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