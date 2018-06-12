Скільки коштує стати президентом України: Аслунд назвав ціну

Аналітик Atlantic Council Андерс Аслунд поділився даними щодо "ціни" президентського крісла в Україні, отриманими від українських політологів.

Аналітик нещодавно відвідав Київ та мав зустріч з місцевими експертами, пише "Голос Америки".

За його словами, "один з найкращих політологів" запитав його про те, кого США хочуть бачити у наступних президентських виборах в Україні.

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На таке запитання Аслунд відповів, що "у США фаворитів немає і не буде".

Співрозмовнику така відповідь не сподобалась. "Чому Захід не зробить вибір і не інвестує 150 – 200 мільйонів доларів у свого кандидата, які потрібні для того, щоб перемогти у виборах? Так роблять як росіяни, так і олігархи. Чому американці не є раціональними?"

– переповів слова політолога Аслунд.

Також він переповів і думку іншого експерта, який заявив, що популярний кандидат може перемогти на виборах і з бюджетом у 40 – 50 мільйонів доларів.

За словами аналітика, такі суми за мірками Заходу є надзвичайно великими.

"У порівнянні, парламентські вибори в Швеції коштували 12 мільйонів, в Німеччині – 90 мільйонів. Цей обсяг включає всіх учасників", – пояснив Аслунд.

Нагадаємо, в 2019 році в Україні відбудуться вибори Президента України. Згідно з соцопитуваннями, наразі лідерами симпатій українців є Юлія Тимошенко і Петро Порошенко. При цьому шанси Порошенка на перемогу у виборах президента у 2019 році зменшуються з кожним місяцем. Якщо раніше він без проблем проходив у другий тур, а далі все залежало від "спаринг-партнера", то сьогодні окремі соціологічні опитування ставлять під питання навіть участь чинного президента у другому турі виборів-2019.