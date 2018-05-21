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Хто стане кандидатом Кремля на виборах президента України: версія експерта

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На кого Путін робитиме ставки на виборах президента України?
На кого Путін робитиме ставки на виборах президента України? / Фото з відкритих джерел

Росії набагато важливіше, ніж Заходу, прізвище майбутнього президента України. Зараз є два проросійські потенційні кандидати, між якими йде жорстка боротьба.

Таку думку сайту "24" висловив директор аналітичного центру "Політика" Микола Давидюк.

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За словами політолога, для Заходу і США зокрема не так важливе прізвище президента, скільки демократичні інституції. Якщо в Україні буде антикорупційний суд, НАБУ, чесна судова система, нормальна поліція, це свідчитиме про нормальний розвиток країни. Тоді Захід буде готовий співпрацювати, інвестувати, допомагати тощо. Давидюк нагадує: Захід співпрацював з усіма українськими президентами. Навіть з Януковичем.

Натомість Кремль зацікавлений саме в конкретному прізвищі президента України.

Зараз є два проросійські потенційні кандидати – лідер партії "За життя" Рабінович і лідер "Опоблоку" Юрій Бойко, між якими йде сильна боротьба, хто буде єдиним кандидатом від Кремля,
– вважає Давидюк.

За словами експерта, попри внутрішні суперечки і конкуренцію Бойко і Рабінович об’єднаються і зроблять так, як скажуть у Кремлі. Є інформація, що Путіну до вподоби Юрій Бойко. Хоча, зазначає Давидюк, можливо, це технологія штабу лідера "Опоблоку".

Хто стане так званим єдиним проросійським кандидатом, поки невідомо. Вежі Кремля можуть бачити різних претендентів. Одні скажуть, що Бойко і Льовочкін – стара команда, яка нічого не зробила, а лідери "За життя" Рабінович-Мураєв – нові обличчя. Але ще не базарний день – момент торгу не настав. У листопаді Москва може ці соцзмагання припинити, зупинившись на комусь одному,
– наголосив Микола Давидюк.

Нагадаємо, в 2019 році в Україні відбудуться вибори Президента України. Згідно з соцопитуваннями, наразі лідерами симпатій українців є Юлія Тимошенко і Петро Порошенко. При цьому шанси Порошенка на перемогу у виборах президента у 2019 році зменшуються з кожним місяцем. Якщо раніше він без проблем проходив у другий тур, а далі все залежало від "спаринг-партнера", то сьогодні окремі соціологічні опитування ставлять під питання навіть участь чинного президента у другому турі виборів-2019.

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Теги: Новини України Новини політики Володимир Путін Юрій Бойко Вадим Рабінович
Джерело: 24 Канал
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