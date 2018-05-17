Вибори і компромат: чи потоплять "плівки Онищенка" Порошенка?

Компромат проти Петра Порошенка, оприлюднений депутатом-утікачем Онищенком, показав, що президентська кампанія в Україні стартувала. Причому із застосування чорних політтехнологій.

Кому вигідний компромат проти Порошенка, і як це вплине на рейтинги потенційних кандидатів, – в матеріалі сайту "24".

Помста чи підвищення ставок

В Олександра Онищенка є великий зуб на Порошенка. Він, так би мовити, працював на президента вірою і правдою – вирішував всі темні справи – а отримав кримінальне провадження – Онищенка підозрюють у розкраданні державних коштів. З наближенням виборів президента він став активно оприлюднювати аудіозаписи розмов з Порошенком і переписку з наближеними до глави держави політиками.

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18 квітня були оприлюднені так звані "плівки Онищенка", на яких звучить голос, схожий на голос Петра Порошенка. На записі Онищенко і людина з голосом, схожим на голос Порошенка обговорюють "договірняк" з екс-міністром екології часів Януковича Миколою Злочевським щодо закриття кримінальних справ проти нього.

Колись Онищенко жив – не тужив при президентові Порошенку, домовлявся з ним про свої інтереси, виконував деякі його вказівки, вони вели спільні справи. Відповідно, Онищенко мав бути під захистом Порошенка. Але президент в якийсь момент перестав забезпечувати Онищенку захист,

– говорить політолог Дмитро Купира.

В травні Онищенко опублікував переписку з близьким до Порошенка народним депутатом, так званим сірим кардиналом, Ігорем Кононенком, де вони обговорюють великий "відкат" на користь останнього за поставки газу на держпідприємства. Листування вказує на корупційні схеми, пов'язані з Одеським припортовим заводом і енергокомпанією "Центренерго".

Крім того, Онищенко опублікував книгу "Петро П'ятий", присвячену корупційним діям Петра Порошенка.



Онищенко такий злий, що написав цілу книгу про корупцію Порошенка

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На думку експертів, мотивів в Онищенка може бути багато. Це і особиста помста, але за ним можуть стояти також інші люди, зацікавлені в тому, щоб потопити Порошенка. За словами директора аналітичного центру "Політика" Миколи Давидюка, Онищенко працює, мінімум, із спецслужбами двох найсильніших держав, які мають інтереси в Україні. Швидше за все, частину записів він зберіг у себе в якості гарантій безпеки. Як вважає експерт, Онищенко намагається обережно співпрацювати з різними людьми в Україні, веде діалог з головними ворогами Порошенка, яких вистачає.

В Україні є політики, які зацікавлені в записах Онищенка. Але його зупиняє те, що нардеп не бачить себе в їхніх майбутніх розкладах. Після використання цих матеріалів він стане непотрібним. Але не виключено, що Онищенко зараз підіймає ставки, щоб потім про щось домовитися з Порошенком. Тому що в цих торгах діючий президент може дати Онищенку більше. Але чи захоче Порошенко і не кине – питання,

– зауважив Микола Давидюк.

Рейтинги Порошенка не дозволяють вийти в другий тур

Спостерігачі вважають, що компромат проти Порошенка не надто вплине на його рейтинг і не потопить його імідж. Ці плівки, розповідає Давидюк, дали тріщину в рейтингу Порошенка, похитнули його позиції на міжнародній арені, але не знищили його політичний бренд. Тому що Онищенко – ненадійне джерело.

На думку Дмитра Купири, наслідки можуть бути не надто серйозними для Порошенка.

"В Порошенка і так низький позитивний рейтинг і дуже високий антирейтинг. Ці 10% підтримки – це його ядерний відсоток. І не стільки стосується імені Порошенка, а влади загалом. Будь-яка влада у всіх країнах має при найгірших розкладах 10% підтримки", – зазначає експерт.

Директор соціологічної служби "Український барометр" Віктор Небоженко переконаний, що "плівки Онищенка" сильно б'ють по реальній можливості Порошенка перемогти вдруге на виборах президента. Але вдарять не лише по рейтингу Порошенка, але й по інвестиційному клімату України.

Поява "плівок Онищенка" сильно б'є по реальній можливості Порошенка стати повторно президентом. Йде демонстративне колективне олігархічне колекціонування доказів нездатності Порошенка стати знову главою держави. Тому що Порошенко важко, з колосальною силою волі, іноді втрачаючи свідомість, відокремлює себе президента від олігарха. Або ти політик, або олігарх і бізнесмен. У Порошенка так не виходить,

– зауважує Віктор Небоженко.



Рейтинги Порошенка зрівнялися з показниками Вакарчука і Зеленського

За словами Давидюка, нинішній рейтинг Порошенка не дозволяє йому вийти до другого туру. Але це можна забезпечити політтехнологіями.

"Можна створити кілька об’єднань під Порошенка з різних кандидатів. Сформувати якусь коаліцію: блок за НАТО або вступ в ЄС, завершення війни. І це його посилить Зараз для українців зараз немає конкретної мотивації: голосувати за Порошенка, Юлію Тимошенко чи Анатолія Гриценка. Вони в політиці давно, але особливих змін у житті українців немає", – зазначає експерт.

Втім, політолог наголошує: Порошенко стільки вже об’єднувався, і стількох, як удав, з’їв – Віталія Кличка, Арсенія Яценюка, Наталію Яресько (екс-міністр фінансів – "24"), Міхеїла Саакашвілі, навіть Юрія Луценка – що невідомо, чи хтось захоче з ним об’єднуватися. З іншого боку, Микола Давидюк вважає, що до виборів легше розганяти так звані "легкі рейтинги" – Вакарчука чи Зеленського. Але за місяць до голосування атмосфера страху зробить так, що ці кандидати і ті, хто прийшли не з політичних сфер, відпадуть. Приміром, наступ Росії на одне з українських міст може знизити рейтинг Зеленського. Для людей комік буде не актуальним.

Між Заходом і Росією

На шанси кандидатів вийти до другого туру чималий вплив матимуть і дії зовнішніх гравців. В першу чергу, США і Росії. Інтереси в них прямо протилежні, відповідно, ставки робитимуть на різних кандидатів. На думку політичного експерта Сергія Постоловського, Захід і США схильні до підтримки Порошенка на майбутніх виборах президента і у зв’язку з цим можна очікувати незабаром вирішення питання з миротворцями.

Хоча на Заході не задоволені Порошенком, але якщо розглядати альтернативу йому Юлію Тимошенко, то лідерка "Батьківщини" Вашингтон ще менше влаштовує. Тому протягом найближчого місяця-півтора може відбутися зустріч Волкера з представником Кремля, де буде узгоджуватися сценарій по миротворцях,

– говорить Сергій Постоловський.

Водночас Микола Давидюк вважає, що для Заходу не так важливе прізвище президента, скільки демократичні інституції. Якщо в Україні буде антикорупційний суд, НАБУ, чесна судова система, нормальна поліція, це свідчитиме про нормальний розвиток країни. Тоді Захід буде готовий співпрацювати, інвестувати, допомагати тощо.

А от в Росії є зацікавленість саме в конкретному прізвищі. Зараз є два проросійські потенційні кандидати – лідер партії "За життя" Рабінович і лідер "Опоблоку" Юрій Бойко, між якими йде запекла боротьба. За словами експерта, вони, вочевидь, об’єднаються, попри їхні внутрішні суперечки, і зроблять так, як скажуть у Кремлі.

Голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко вважає, що Росія підтримуватиме спадкоємців Партії регіонів. Але дехто в Росії розраховує на перемогу Юлії Тимошенко. Зрештою в Кремля немає свого стовідсоткового кандидата – відповідно, немає загрози навіть того, що хтось із них вийде до другого туру.



Путін може підтримати Юлію Тимошенко?

Крім того, про президентські амбіції заявив екс-регіонал Михайло Добкін. Однак Володимир Фесенко вважає, що після анексії Криму та окупації частини Донбасу електорат у колишньої Партії регіонів скоротився на кілька мільйонів. І ця частина політичного сегменту України зараз не може перемогти суто арифметично – ні на президентських, ні на парламентських виборах.

"Між Рабіновичем, Бойком і Добкіним буде гостра конкуренція на російськомовному фланзі. І це не в інтересах Росії. За логікою, Кремль був би зацікавлений в єдиному кандидаті. Можливо, вони спробують це зробити. Але домовитися Рабіновичу і Бойку буде складно. У Рабіновича повне неприйняття одного з лідерів "Опоблоку" Льовочкіна. І навпаки. Та навіть в єдиного кандидата не буде шансу вийти в другий тур", – зауважує Володимир Фесенко.

При цьому, говорять експерти, з наближенням виборів сніжний ком компроматів проти Порошенка і його конкурентів зростатиме. Але, як зазначає Дмитро Купира, головне інше.

Потрібно, щоб суспільство зуміло зробити належні висновки після минулого виборчого циклу і не допустило знову таких помилок – і на президентських, і на парламентських виборах 2019 року. Порошенко, як і його сильний опонент Юлія Тимошенко, були при владі, і могли зробити будь-яку позитивну річ. Україна вже сьогодні була б у зовсім іншій конфігурації, як економічній, так і політичній. Але вони цього не зробили,

– підкреслив Дмитро Купира.