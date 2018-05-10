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Архів Онищенка: як оточення президента "протягувало" юриста БПП у Вищу раду правосуддя

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Архів Онищенка: як оточення президента
Архів Онищенка: як оточення президента "протягувало" юриста БПП у Вищу раду правосуддя / www.economics-prorok.com

Член Вищої ради правосуддя Олексій Маловацький міг бути призначений на посаду внаслідок таємних домовленостей в українському парламенті. Зокрема, завдяки купівлі голосів фракції “Батьківщина” оточенням президента.

 Це випливає з листування нардепа-втікача Олександра Онищенка, яке опинилося у розпорядженні "Слідства.Інфо".

Вища рада правосуддя – єдиний орган, який може відсторонити, звільнити або дозволити арештувати будь-якого суддю. Членів Вищої ради правосуддя обирають за квотами від різних гілок влади. На момент голосування за Маловацького президент уже мав трьох людей у ВРЮ за своєю квотою, ще одна людина за квотою парламенту – значно б посилала вплив президента на суди.

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19 травня 2015 року Верховна Рада призначила членом Вищої ради юстиції юриста Олексія Маловацького, який раніше працював у виборчому штабі президентської партії. За тиждень до голосування, 12 травня 2015 року, нардеп Ігор Кононенко звернувся до Олександра Онищенка із таким проханням: "Саша, переговори з Юлею про підтримку нашої кандидатури (Маловацький) в ВРЮ (таємне голосування планується в четвер). Там Власенко проти". Про це йдеться в листуванні, яке "Слідство.Інфо" отримало від політика-втікача. На наступний день Олександр Онищенко повідомив: "З Ю все узгодили вчора. Там +".

онищенко
Книга Олександра Онищенка

Однак, 14 травня 2015 року до перемовин долучився вже інший нардеп від БПП Сергій Березенко. Депутат, схоже, не повірив попереднім домовленостям і помітно нервував: "Вона сказала фракції, що вільне голосування. Буде від сили 7 осіб. Слова Власенко. Це не домовленість!". У відповідь Олександр Онищенко пообіцяв передати його слова Юлії Тимошенко, а пізніше відправив копію повідомлення, яке нібито написала лідерка "Батьківщини", з обіцянкою, що голоси "дадуть" всі члени фракції, окрім її екс-адвоката Сергія Власенка.

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В інтерв’ю нардеп Власенко підтвердив "Слідству.Інфо", що виступав проти цього признанення. "Я категоричний противник того, щоб до Вищої ради правосуддя призначали не просто хлопців, які носять за Петром Олексійовичем портфель, а хлопців, які носять портфель за хлопцями, які носять портфель за Петром Олексійовичем. Я не пам’ятаю голосування, але я точно не міг проголосувати "за", – сказав Власенко.

Оскільки голосування за призначення членів Вищої ради правосуддя відбувається в парламенті таємно, Сергій Березенко, як випливає з листування, просив Онищенка навіть особисто проконтролювати голосування фракції "Батьківщина", а то й забрати бюлетені, аби забезпечити підтримку кандидатури Маловацького. Усі учасники листування заперечили купівлю голосів фракції "Батьківщина" і навіть питання про обговорення підкупу голосів назвали "провокацією".

Більше про архів листування Олександра Онищенка з українськими політиками дивіться у програмі "Слідство.Інфо".

Теги: Новини політики Новини України Петро Порошенко Олександр Онищенко Корупція "Компромат" Онищенка Слідство.Інфо
Джерело: 24 Канал
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