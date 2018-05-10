Архив Онищенко: как окружение президента "протягивало" юриста БПП в Высший совет правосудия

Член Высшего совета правосудия Алексей Маловацкий мог быть назначен на должность в результате тайных договоренностей в украинском парламенте. В частности, благодаря покупке голосов фракции “Батькивщина” окружением президента.

Это следует из переписки нардепа-беглеца Александра Онищенко, которая оказалась в распоряжении "Слидства.Инфо".

Высший совет правосудия – единственный орган, который может отстранить, уволить или позволить арестовать любого судью. Члены Высшего совета правосудия избираются по квотам от разных ветвей власти. На момент голосования за Маловацкого президент уже имел троих человек в ВСЮ по своей квоте, еще один человек по квоте парламента – значительно усилил бы влияние президента на суды.

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19 мая 2015 года Верховная Рада назначила членом Высшего совета юстиции юриста Алексея Маловацкого, который ранее работал в избирательном штабе президентской партии. За неделю до голосования, 12 мая 2015 года, нардеп Игорь Кононенко обратился к Александру Онищенко с просьбой: "Саша, поговори с Юлей о поддержке нашей кандидатуры (Маловацкий) в ВСЮ (тайное голосование планируется в четверг). Там против Власенко". Об этом говорится в переписке, которую "Слидство.Инфо" получило от политика-беглеца. На следующий день Александр Онищенко сообщил: "С Ю все согласовали вчера. Там +".



Книга Александра Онищенко

Однако, 14 мая 2015 года к переговорам присоединился другой нардеп от БПП Сергей Березенко. Депутат, похоже, не поверил предыдущим договоренностям и заметно нервничал: "Она сказала фракции, что свободное голосование. Будет от силы 7 человек. Слова Власенко. Это не договоренность!". В ответ Александр Онищенко пообещал передать его слова Юлии Тимошенко, а позже отправил копию сообщения, которое якобы написала лидер "Батькивщины", с обещанием, что голоса "дадут" все члены фракции, кроме ее экс-адвоката Сергея Власенко.

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В интервью нардеп Власенко подтвердил "Слидству.Инфо", что выступал против этого назначения. "Я категорический противник того, чтобы в Высший совет правосудия назначали не просто парней, которые носят за Петром Алексеевичем портфель, а парней, которые носят портфель за парнями, которые носят портфель за Петром Алексеевичем. Я не помню голосования, но я точно не мог проголосовать "за", – сказал Власенко.

Поскольку голосование за назначение членов Высшего совета правосудия происходит в парламенте тайно, Сергей Березенко, как следует из переписки, просил Онищенко даже лично проконтролировать голосование фракции "Батькивщина", а то и забрать бюллетени, чтобы обеспечить поддержку кандидатуры Маловацкого. Все участники переписки возразили покупку голосов фракции "Батькивщина" и даже вопрос об обсуждении подкупа голосов назвали "провокацией".

Больше об архиве переписки Александра Онищенко с украинскими политиками смотрите в программе "Слидство.Инфо".