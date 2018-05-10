22:13
13 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
12°C
15°C 8°C
  • понедельник
    17°C 11°C
  • вторник
    22°C 11°C
  • среда
    23°C 11°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛИНАРЕС СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Путин имеет талант. Военные вундеркинды
Вєсті Кремля
19:39, 12 мая
Вести.UA. Жир. Принцесса Лея-Тимошенко.
Вєсті.UA
20:46, 12 мая
Мошенники добрались до ОСМД: в чем опасность для жителей многоквартирного дома
ЦРУ
09:13, 9 мая
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить Все. Ужасы советских вытрезвителей
Згадати все
22:54, 11 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости политики
ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛИНАРЕС СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Стал ли Белоус председателем Фонда госимущества благодаря покупке голосов ВО "Батькивщина"

41 Читати новину українською
Действительно ли Белоус стал председателем Фонда государственного имущества благодаря покупке голосов ВО
Действительно ли Белоус стал председателем Фонда государственного имущества благодаря покупке голосов ВО "Батькивщина" / berdichev.biz

С переписок нардепа-беглеца Александра Онищенко следует, что в 2015 году фракция БПП покупала голоса за назначение председателя Фонда государственного имущества. В частности, экс-председатель Фонда государственного имущества Игорь Белоус мог быть назначен на должность в 2015 году в результате тайных договоренностей в украинском парламенте.

Об этом говорится в программе "Следствие.Инфо. Клуб книголюбов".

Читайте также: Клуб книголюбов: сотрудничество заклятых врагов в политике и деньги в обмен на голосование

Относительно недавно украинское правительство утвердило список из более чем 300 государственных объектов, которые должны быть приватизированы в 2015 году – на сумму более 17 млрд гривен. Ход приватизации должен был зависеть от нового главы Фонда. Тогда лидер президентской фракции Юрий Луценко лично предлагал на эту должность Игоря Белоуса.

Ігор Білоус

Экс-глава Фонда государственного имущества Игорь Билоус

Журналисты программы "Следствие. Инфо" обнаружили, что утром 19 мая 2015 года народный депутат от БПП Сергей Березенко написал сообщение Онищенко в мессенджере WhatsApp с просьбой.

Нужна поддержка по Билоусу от мадам. Решение вопроса по этому предложению нужно уже сегодня-завтра,
– говорится в переписке.

Онищенко утверждает, что именно Юлию Тимошенко политики в переписке называли "мадам", "девушкой" или "тетей". В тот же день парламент утвердил кандидатуру Игоря Белоуса на должность председателя Фонда госимущества. За его назначение проголосовало 11 из 14 присутствующих членов фракции "Батькивщина".

На следующий день, 20 мая 2015 года, между политиками состоялся диалог в том же мессенджере. На вопрос Онищенко "Что по тете?", Сергей Березенко просит позвонить, а позже пишет, что "документы получил, +1 книга подтверждается".

По словам нардепа Онищенко, так политики завуалировано вели переговоры о передаче денег за голосование. "1 книга" якобы означала 1 миллион долларов.

Юлия Тимошенко информацию о получении денег за голосование в интервью "Следствию.Инфо" возразила и добавила, что ее команда в то время была частью парламентской коалиции и поддержала ставленника президентского блока абсолютно искренне.

Теги: Новости политики Блок Петра Порошенко Коррупция "Компромат" Онищенко Слидство.Инфо ВО Батьківщина
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 10 мая
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Чи оголосить Трамп війну Європі та День Перемоги в Україні, – топ-5 блогів тижня
сегодня, 22:01 Чи оголосить Трамп війну Європі та День Перемоги в Україні, – топ-5 блогів тижня
Блог Медіа 50
Як влада призначає на посади потрібних людей без конкурсів і розголосу
сегодня, 20:02 Як влада призначає на посади потрібних людей без конкурсів і розголосу
Сергій Лещенко 297
Самые смешные мемы недели: новый официальный бренд и инаугурация
сегодня, 20:00 Самые смешные мемы недели: новый официальный бренд и инаугурация "царя" Путина
347
Україну чекають пожежі
сегодня, 19:01 Україну чекають пожежі
Юрій Одарченко 525
Чим Уганда відрізняється від Росії?
сегодня, 16:00 Чим Уганда відрізняється від Росії?
Ольга Бродська 1349
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук