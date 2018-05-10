Стал ли Белоус председателем Фонда госимущества благодаря покупке голосов ВО "Батькивщина"

С переписок нардепа-беглеца Александра Онищенко следует, что в 2015 году фракция БПП покупала голоса за назначение председателя Фонда государственного имущества. В частности, экс-председатель Фонда государственного имущества Игорь Белоус мог быть назначен на должность в 2015 году в результате тайных договоренностей в украинском парламенте.

Об этом говорится в программе "Следствие.Инфо. Клуб книголюбов".

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Относительно недавно украинское правительство утвердило список из более чем 300 государственных объектов, которые должны быть приватизированы в 2015 году – на сумму более 17 млрд гривен. Ход приватизации должен был зависеть от нового главы Фонда. Тогда лидер президентской фракции Юрий Луценко лично предлагал на эту должность Игоря Белоуса.

Экс-глава Фонда государственного имущества Игорь Билоус

Журналисты программы "Следствие. Инфо" обнаружили, что утром 19 мая 2015 года народный депутат от БПП Сергей Березенко написал сообщение Онищенко в мессенджере WhatsApp с просьбой.

Нужна поддержка по Билоусу от мадам. Решение вопроса по этому предложению нужно уже сегодня-завтра,

– говорится в переписке.

Онищенко утверждает, что именно Юлию Тимошенко политики в переписке называли "мадам", "девушкой" или "тетей". В тот же день парламент утвердил кандидатуру Игоря Белоуса на должность председателя Фонда госимущества. За его назначение проголосовало 11 из 14 присутствующих членов фракции "Батькивщина".

На следующий день, 20 мая 2015 года, между политиками состоялся диалог в том же мессенджере. На вопрос Онищенко "Что по тете?", Сергей Березенко просит позвонить, а позже пишет, что "документы получил, +1 книга подтверждается".

По словам нардепа Онищенко, так политики завуалировано вели переговоры о передаче денег за голосование. "1 книга" якобы означала 1 миллион долларов.

Юлия Тимошенко информацию о получении денег за голосование в интервью "Следствию.Инфо" возразила и добавила, что ее команда в то время была частью парламентской коалиции и поддержала ставленника президентского блока абсолютно искренне.